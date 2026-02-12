【クリスピー・クリーム・ドーナツ日本上陸20周年】世界にひとつだけのオリジナルダズンをお届け！大切な人をドーナツで笑顔に『スマイルお届け便』第3弾～2026年2月12日（木）より募集開始～

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、日本上陸20周年を記念し、大切な人にドーナツを通して笑顔を届けるプロジェクト『スマイルお届け便』第3弾を実施。2026年2月12日(木)より募集を開始いたします。

『スマイルお届け便』は、お客様の大切な人への想いをドーナツにのせ、日本全国へお届けするプロジェクトです。第1弾はコロナ禍の2020年11月に、第2弾は15周年のアニバーサリーを記念し2021年に実施し、第1弾は500件、第2弾は1,000件を超える応募をいただきお客様より大変ご好評をいただきました。

このたび、日本上陸20周年を迎えるアニバーサリー企画のひとつとして、『スマイルお届け便』第3弾を実施いたします。

普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを伝えたい、ドーナツを使ったサプライズで特別な瞬間をお祝いしたい、そんな大切な人への想いを大募集。ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、その想いを形にした世界にひとつだけのオリジナルデコドーナツをKKDJが作成し、日本全国へお届けします。尚、プレゼント当日の様子をプロの撮影チームが素敵な動画に仕上げ、後日当社HPや公式SNSアカウントにて公開いたします。

20周年の節目に再び実施する「スマイルお届け便」。ドーナツを通じて日常に“小さな幸せ＝Little Joy”をお届けします。

▼『スマイルお届け便』の様子

過去に実施した『スマイルお届け便』の様子を動画にまとめ公式ＹｏｕＴｕｂｅにて公開中です。

URL：https://www.youtube.com/channel/UC5NqKRU2WWjhAtVSZhm7l3w

≪参考情報：キャンペーン情報≫

■『スマイルお届け便』第3弾 プロジェクト概要

専用応募フォームより応募いただいた方の中から抽選で3名様に、オリジナルのデコドーナツを製造し日本全国にお届けします。尚、プレゼント当日の模様はプロの撮影チームが素敵な動画に仕上げ、後日当社WEBサイトや公式SNSアカウント等にて公開いたします。

【応募期間】2026年2月12日（木）10:00～2026年2月22日（日）23：59（予定）

【キャンペーン詳細URL】https://krispykreme.jp/news/15413/

【受渡し期間】2026年3月中に順次お届け予定 ※事務局と後日調整させていただきます。

【応募方法】キャンペーン詳細URL内の専用応募フォームより

【応募テーマ】私が“ドーナツで笑顔にしたい人、喜んでもらいたい人”

【当選内容】応募者の中から抽選で3名様に、オリジナルのデコドーナツをお届け

※お届けの模様を撮影させていただき、当社媒体でご紹介させていただく予定です。

ご了承いただいた上で、ご応募ください。

※キャンペーン詳細や応募規約は特設サイトを参照ください。

※情勢により受渡し時期を変更する場合もございます。

20周年特設サイト：https://krispykreme.jp/campaign/20thanniversary

公式WEBサイト：https://krispykreme.jp/

公式Instagram（@krispykremejapan）：https://www.instagram.com/krispykremejapan/

公式X（@krispykremeJP）：https://twitter.com/krispykremeJP