ブランド・メーカーの中古品流通を支援するリユースアライアンス事業にてレザーブランド「HERGOPOCH」の宅配買取サービスをサポート

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：村上幸正）は、ブランド・メーカーの中古品流通を支援するリユースアライアンス事業において、株式会社キヨモトと提携し、同社が展開するレザーブランド「HERGOPOCH（エルゴポック）」の宅配買取サービスをサポートします。同ブランドの公式宅配買取サイト構築・運営を通じ、製品を次の顧客につないでいく循環システムを実現します。なお、ゲオのリユースアライアンス事業として、常設サイトを構築・運営するのは初となります。

今後も、本事業を通じてブランド・メーカーとの提携を強化し、リユース市場のさらなる活性化と循環型社会の実現に貢献していきます。

■株式会社キヨモトとの提携の背景

持続可能な社会への関心が高まる中、ブランド・メーカーには「つくる責任」が求められています。ゲオは、ブランド・メーカーの製品が循環するシステムを構築することで、廃棄を減らし、リユースを通じて次の顧客につないでいく選択肢を提供したいと考えています。ゲオグループがこれまで培ってきたリユース事業のノウハウや国内外に広がる店舗網などを活用することで、ブランド・メーカーのリユース導入をサポートします。

キヨモトの「エルゴポック」は、トレンドを追うのではなく、良質で普遍的なモノを長く愛用していただきたいという思いが込められたレザーブランドです。新品のみならず、買い替えなどで不要になった「エルゴポック」製品も、次の顧客につなぐ形で長く使い続けていただきたいという意向がありました。

モノを大切にするサステナブルな仕組みを構築したいという両者の方針が合致したことにより、今回の提携に至りました。

■株式会社キヨモトとの提携概要

今回の提携では、キヨモトが展開するレザーブランド「エルゴポック」のファンを対象とした「エルゴポック公式リユースプログラム」を開始します。

ゲオが構築・運営するキヨモトの公式宅配買取サイトにて、「エルゴポック」製品の買取を受け付け査定します。買取の際には、「エルゴポック公式オンラインストア」（https://www.hergopoch.com/）で使用できるクーポンを発行します。買い取った製品は、ゲオグループのセカンドストリートで販売します。

サービス名：エルゴポック公式リユースプログラム

内容 ：お手持ちの「エルゴポック」のバッグ・革小物を宅配で買取に出していただくと、「エル

ゴポック公式オンラインストア」でご利用いただけるクーポンを発行します（最低2,000

円から、1,000円単位で発行）。

対象製品 ：全ての「エルゴポック」製品

開始日 ：2026年2月12日（木）10時

詳細ページ：https://hergopoch.recogene.com/

■株式会社キヨモト 概要

社名 ：株式会社キヨモト

本社所在地：東京都文京区湯島3-14-2

代表取締役：清本英昇

事業内容 ：バッグの企画・製造・販売（OEM・ODM・自社ブランド）

設立 ：1960年2月

URL ：http://www.kiyomoto-g.com/

以上