【AIプロンプト付き】販促キャンペーン企画書作成キットを無料公開【キャンつく】

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス(以下、当社)は、代理店・支援会社向けに、自治体・行政機関へのプロポーザル提案に特化した無料ホワイトペーパー『【行政プロポーザル案件向け】提案書にそのまま使えるInstagramキャンペーン提案ガイド』を公開しました。

行政機関がInstagramを活用するメリット、市民参加型キャンペーンの具体的手法、自治体成功事例、広告・印刷物との費用対効果比較、ISMS認証をはじめとする行政案件で求められるセキュリティ体制まで、プロポーザル提案に必要な情報を体系的にまとめています。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/YOZwKtcy(https://camtsuku.com/document_archive/YOZwKtcy/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260212_hansoku)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

▼ 公開背景

販促キャンペーンの企画立案は、マーケターや販促担当者にとって重要な業務である一方、「企画書を作る時間がなく、いつもギリギリになってしまう」「アイデアがマンネリ化しており、新しい切り口が見つからない」「『なぜその企画なのか？』と上司に突っ込まれて答えに詰まる」といった課題を抱える担当者が多く存在します。

特に、初めてキャンペーンを担当する方や、複数の案件を同時並行で進める多忙な担当者にとって、論理的で説得力のある企画書を短時間で作成することは大きな負担となっています。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、業務効率化の可能性が広がっていますが、「どんなプロンプトを使えばいいか分からない」「AIの出力をどう資料化すればいいか迷う」といった声も多く聞かれます。

当社は、こうした課題を解決するため、プロの販促マーケティングプランナーの思考プロセスを再現したAIプロンプトと、出力結果をそのまま活用できるスライドテンプレートをセットにした「企画書作成キット」を開発しました。読むだけの資料ではなく、明日から使える実務ツールセットとして提供します。

▼本資料の見どころ

本キットは、AIプロンプトとスライドテンプレートの2つのツールで構成されています。

・必要項目を入れるだけでカンタン出力

対象商品/サービス、キャンペーンの目的、ターゲット層、予算感、利用予定のツールを入力するだけで、構成案が自動生成

・全12ページ分の企画書構成を一括生成

表紙、目次、背景・課題、目的・KGI、ターゲット設定、施策案A、施策案B、施策比較、スケジュール、ROI試算、推奨案、まとめ

・実務に最適化された制約条件を設定

・ターゲットユーザーの「参加ハードル」と「体験価値」のバランスを考慮

・デジタルツール(SNSキャンペーンツール、デジタルギフト)の活用を前提

・事務局の人的負荷を減らす運用設計

・比較案の自動生成

「拡散重視の施策」と「体験重視の施策」の2パターンを自動で比較提案し、意思決定をサポート

・そのまま転記できる箇条書き形式

スライドに貼り付けやすい形式で出力されるため、編集の手間を最小化

▼ 活用イメージ

Step1: プロンプトに情報を入力(3分)

・商品名、キャンペーン目的、ターゲット、予算などを入力

・ChatGPTまたはGeminiに貼り付けて実行

Step2: AIが企画書構成を自動生成(即時)

・全12ページ分の詳細な内容が箇条書きで出力

・背景分析からROI試算まで一貫したストーリーを生成

Step3: スライドに貼り付け(7分)

・Googleスライドテンプレートを開く

・スライド入力ガイドに従って、AIの出力を貼り付け

・必要に応じて微調整

Step4: 完成・プレゼン

・わずか10分程度でプロフェッショナルな企画書が完成

・上司や決裁者へのプレゼンに活用

▼ こんな方におすすめ

・「時間がない」多忙なマーケター・販促担当者

複数案件を抱え、企画書作成に十分な時間を割けない方

・初めてキャンペーンを担当する初心者の方

何から始めればいいか分からない、企画書の構成に不安がある方

・診断コンテンツやSNSツールを活用し、確実に数字を作りたい方

デジタルツールを活用した効率的なキャンペーン設計を目指す方

・企画のアイデアに行き詰まっている方

マンネリ化した企画から脱却し、新しい切り口を見つけたい方

・上司への説明・説得に苦労している方

論理的で説得力のある企画書を作成したい方

・AIを業務に活用したいが、使い方が分からない方

生成AIの具体的な活用方法を知りたい方

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/