大好評“しなやかハード食感”の黒猫グミが3種アソートになって新登場！カンロ 「ミグたんと猫集会グミ」 発売

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、しなやかハード食感グミ「ミグたんと猫集会グミ」を2026年2月17日(火)より全国のローソン店舗で先行発売します。

《コーラ・レモンスカッシュ・ソーダ味の3種のアソート！本物の色合いにこだわった黒・灰・茶色の猫グミ》

カラフルなグミが店頭に並ぶ中、黒色のグミ粒が特徴の「黒猫グミ ミグたん」を2025年2月の「猫の日」に合わせてローソン店舗限定で発売、深い黒色のグミ粒の珍しさやフレーバーとのギャップ、“しなやかハード食感”への驚きがSNSを中心に話題となりました。また、いじけた表情をみせる“いじけ黒猫”「ミグたん」が、なかなか素直になれず、飼い主を待ちわびて家でいたずらしてしまうストーリー展開にも、大きな反響をいただきました。

今年も「猫の日」に合わせ、第2弾として「ミグたんと猫集会グミ」を発売、第1弾のアフターストーリーとして、「ミグたん」の仲間が新しく登場します。黒色のミグたんに加え、茶色でおっとりしている「ミーたん」、灰色で掴みどころのない「グーたん」をグミで表現。一般的に明るい色のグミ粒が多い中、今回も本物の猫に近い色の再現にこだわりました。

フレーバーはコーラ味（黒色）、レモンスカッシュ味（茶色）、ソーダ味（灰色）の3種のアソート。グミ粒は猫シルエット型3種のほか、レア型として双子の猫グミを潜ませています。

パッケージは「であい編」「じ～っ編」「なかよし編」の3種類を展開。「ミグたん」は無事に「ミーたん」や「グーたん」と仲良くなれるのか、裏面のストーリーにもご注目ください。

■商品概要

商品名 ：ミグたんと猫集会グミ

発売日 ：2026年2月17日（火）

参考価格 ：214円（税込） ※消費税8％

内容量 ：28ｇ

販売エリア：全国のローソン店舗 ※一部取り扱いの無い店舗もございます

特徴 ：しなやかハード食感の猫シルエットグミ。

フレーバーはコーラ・レモンスカッシュ・ソーダ味のアソート。

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

