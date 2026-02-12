男の子人気No.1「龍・虎柄」産着レンタルを拡充｜力強い吉祥文様で祝うお宮参り
株式会社LIN
近年のお宮参りでは、「意味のある柄を選びたい」「写真にしっかり残る産着がいい」という声が増え、
男の子向け産着では龍柄・虎柄が特に高い人気を集めています。
レンタル衣裳マイセレクトでは、こうしたご要望にお応えし、
龍柄・虎柄の産着ラインナップを拡充いたしました。
龍は、古来より成功・出世・守護の象徴とされ、
大きな運をつかみ、天へ昇る存在として描かれてきた吉祥文様。
人生のはじまりにふさわしい、力強く縁起の良い柄です。
一方、虎は勇ましさと健やかな成長を願う文様。
困難に負けない強さと、家族に守られて育つ存在であることを象徴します。
いずれの産着も、構図や配色にこだわった写真映えするデザインで、
白地・濃色ともにお宮参りの記念撮影に美しく映える一着です。
着物・長襦袢・帽子・よだれかけが揃った安心のフルセットレンタルで、
全国配送にも対応。
はじめてのお祝いでも、安心してご利用いただけます。
お子さまの健やかな未来を願う大切な一日に、
意味を込めた一着をお選びいただければ幸いです。
商品情報
商品名：龍柄・虎柄産着レンタル
公開日：2026年1月
レンタル価格：7,800円～（税込）
レンタル期間：3泊4日（前後延長可）
虎柄一覧URL
https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237039/251885/list.html
龍柄一覧URL
https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237039/251886/list.html
会社概要
会社名：株式会社LIN
所在地：岐阜県可児市塩914-3
事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル
サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/