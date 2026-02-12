コダワリ・ビジネス・コンサルティング、「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展

コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社

コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：大谷内 隆輔）は、2026年2月25日から2月27日までの3日間、幕張メッセで開催される「DX 総合EXPO 2026 春 東京(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo)」に出展いたします。

1. “ツール導入ありき”に違和感がある方へ。コダワリがブースで提供すること

展示会は「良いツール・ソリューションに出会う場」です。

一方で、こんな違和感を抱えたまま来場している方も多いのではないでしょうか。

- ツールを探しているが、そもそも“目的”が曖昧なまま進んでいる気がする- DX=ツール導入ありきになってしまっている- 現場の不満は多いのに、何から手を付ければよいか整理できていない- PoCを繰り返しているが、定着や効果につながらない- 情シスと業務側で議論が噛み合わず、意思決定が進まない

当社のブースでは、特定ツールの紹介よりも前に、「目的」「根本課題」「解決方針」を“コンサル的に”整理するための考え方と壁打ちの場を提供します。

2. 背景：みなさん「何かもっと良いツールないかな？」と思っていませんか

DX推進の現場では、うまくいかない要因がツールの良し悪しではなく、検討の順序にあるケースが少なくありません。

- 「DX／AI」という言葉が先行し、具体が決まっていない- 業務・組織課題が大きいのに、とりあえずIT導入に寄ってしまう- 推進体制や役割分担が曖昧で、結局“現場の頑張り”に依存している- 経営のコミットが弱く、判断が遅い／丸投げになっている

結果として、“もっと良いツールがあるはず”という探索に時間が取られ、根本原因の解像度が上がらないまま、投資対効果も見えづらくなります。

3. コンサル的アプローチで、進め方を一度きちんと整えませんか

だからこそ、ツール選定の前に、

- 何を達成したいのか（目的）- なぜ前に進まないのか（根本課題）- どういう打ち手の選択肢があるのか（解決方針）

を整理し、「次に何を決めるべきか」を明確にすることが重要です。

当社は大手のような“遠い存在”ではなく、相談しやすく、具体まで一緒に落とせる距離感で、解像度を上げる壁打ち相手になります。

「まず何から整理すればいい？」という段階でも、気軽にお立ち寄りください。

4.当日は“整理に使える冊子”も無料配布します

ブースでは、DX推進における“よくあるつまずき”をテーマ別に整理し、「目的 → 根本課題 → 解決方針」までを一気に俯瞰できる冊子を無料配布します。数に限りがありますので、お早目のご来場がおススメです！

冊子タイトル：

「ツール導入ありきになっていませんか？～コンサルが教える テーマ別 目的／課題～解決方針大全～」

内容（抜粋）：

- DXが失敗する理由、成功させるには？- 各テーマ(経営／業務改革／マーケティング・営業／情報システム／経理財務／人事労務)のよくあるお困りごと- それぞれの根本課題～解決方針（コンサルならこうする。の打ち手）展示会で得た情報を社内に持ち帰った後、検討が進む“整理の軸”としてご活用いただけます。

展示会概要

- イベント名：DX 総合EXPO 2026 春 東京- 会期：2026年2月25日（水）～2月27日（金）- 開催時間：10:00～17:00- 会場：幕張メッセ（1～3・9～10ホール）- 参加方法：来場事前登録制（無料）- 登録先： https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo)

来場のおすすめ

もし少しでも「ツール導入ありきになっているかも」と感じたら、ぜひコダワリのブースへお立ち寄りください。目的・根本課題・解決方針を整理し、最適な進め方を検討するきっかけとしてご活用いただければと思います。

■コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社について

所在地：東京都中央区銀座7-16-15 清月堂本店ビル

代表取締役社長： 大谷内隆輔

URL：https://codawari.co.jp/

設立：2009年

事業内容：コンサルティング全般（経営・戦略・業務・組織人事・IT）・人材紹介事業

TEL：03-5843-9070