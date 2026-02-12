＜参加費無料＞「はたらく人ファーストアワード2025」授賞式参加者募集！審査員・受賞企業セッション、懇親会を通じた「HR関係者の交流の場」を提供

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田 克）と共催する「はたらく人ファーストアワード2025（以下、本アワード）」の授賞式を2026年3月4日（水）に開催します。

はたらく人ファーストアワード2025授賞式開催 2026年3月4日（水）

本年の授賞式では、「人的資本経営」や「はたらく人をファーストに考える」姿勢を大切にする企業が集う懇親会を開催します。企業・HR関係者同士の交流や新たな気づき・つながりの創出を目的に、参加者を募集します。

「はたらく人ファーストアワード2025」公式サイト：https://corp.miidas.jp/landing/hatarakuhito_first_award/2025

▼「はたらく人ファーストアワード2025」授賞式概要

開催日：2026年3月4日（水）10:00~14:00（開場：9:30～）

開催場所：東京都品川区西五反田8丁目4-13 五反田JPビルディング 3階 シティホール&ギャラリー五反田（https://gotanda-hall.jp）

参加費：無料

実施内容：オフライン開催

対象者：経営者、人事・採用担当者、その他HR関係者等

定員：50名

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。2026年2月26日までに運営事務局よりご案内いたします。

プログラム：

10:00~12:00 第1部：「はたらく人ファーストアワード2025」授賞式

12:10~13:10 第2部：審査員＋受賞企業によるビジネスセッション

13:15~14:00 第3部：懇親会 ※飲食の提供あり

第2部のセッションに審査員から常見 陽平 氏がモデレーターとして登壇

第2部では審査員である常見 陽平 氏をモデレーターに迎え、応募総数2,777社の中から最高位「ゴールド」を受賞した3社によるトークセッションを実施します。「はたらく人ファースト」な取り組みや、近年の「HR領域によるAI活用」「労働基準法改正を取り巻く動向」などをテーマに、受賞企業による活動事例を公開します。

千葉商科大学 基盤教育機構 准教授

働き方評論家

常見 陽平 氏

北海道札幌市出身。一橋大学商学部卒業、同大学大学院社会学研究科修士課程修了（社会学修士）。リクルート、バンダイ、ベンチャー企業、フリーランス活動を経て2015年に千葉商科大学専任講師、2020年に准教授就任。労働社会学を専攻し、学校と職業の接続や労働問題に関する執筆や講演を精力的に行う。平成29年参議院国民生活・経済調査会、平成30年参議院経済産業委員会参考人を務め、厚生労働省や総務省の検討会委員も歴任。政策提言にも積極的に関わる。著書は『50代上等！』『僕たちはガンダムのジムである』『日本の就活』『なぜ、残業はなくならないのか』など多数。

【参加メリット】

本アワード授賞式・懇親会では、以下のような価値を提供します。

・「はたらく人ファースト」を実践する企業の取り組みや考え方を知ることができる

・審査員を交えたセッション（受賞企業事例）を通じて、人的資本経営のヒントを得られる

・受賞企業・参加企業との交流を通じて、HR領域における新たなつながりを築ける

※第1部では、授賞式プレゼンターとしてスペシャルゲストをお招きします。

※事前申込制／参加無料

エントリーはこちらより :https://forms.gle/ExxAWVmjv1dH1qL48

はたらく人ファーストアワードとは

「はたらく人ファーストアワード」は、当社と朝日新聞社が共催する、「はたらく人」一人ひとりを「ファースト」に考える姿勢を大切にする企業を称えるアワードです。本アワードを通して従業員を大切にしている企業の取り組みを発信していくことで、すべての企業において、より「はたらく人ファースト」なはたらき方を推進することを目的としています。

近年、日本の労働市場では、働き方改革や人的資本経営の推進など、「はたらく人」に着目した制度整備が進んでいます。はたらきがいの多様化が進む中、一人ひとりを尊重し、その声に耳を傾けることが、生産性の向上にもつながると考えられます。

当社は、「はたらく人」こそ企業の力をつくる源だと考えています。一人ひとりが安心して挑戦でき、成長を実感できる環境をつくることが、企業の未来を築く最も大切な取り組みです。誰もが自分らしく輝ける職場づくりを目指し、“はたらく人ファースト”の姿勢を大切にしている企業を応援することで、より良い社会の実現に貢献してまいります。

中途採用サービス『ミイダス』について

採用変われば、企業が変わる。ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAI等を活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AI等を活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・届ける」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「ミイダス組織サーベイ(https://corp.miidas.jp/landing/survey)」

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング(https://corp.miidas.jp/landing/learning)」

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Winter」(https://itreview.jp/award/2026_winter.html)にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2019年4月1日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館17階、18階 ※2026年2月より移転しました

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

