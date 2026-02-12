大人気シリーズ第4弾、「お～いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）を2月23日（月）に販売開始！

株式会社伊藤園

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）が展開する世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お～いお茶」（※1）は、グローバルアンバサダーであり、ワールドシリーズ連覇ならびに2023年のWorld Baseball ClassicTM で優勝、2026年大会も日本代表として出場するLA・ドジャース所属の大谷翔平選手をパッケージに描いた『「お～いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』を、2026年2月23日（月）より数量限定で発売します。

大人気シリーズの第4弾！日本代表ユニフォーム姿の開催記念ver.が登場！

『「お～いお茶」大谷翔平ボトル』は2024年7月に初登場し、2025年6月には『「お～いお茶」大谷翔平ボトル（2025年夏ver.）』を発売しました。今回販売を開始する『「お～いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』では、World Baseball Classic日本代表のユニフォームを着用した「投げる・打つ・走る」それぞれの大谷選手をデザインしたボトルが登場します。

パッケージには、「お～いお茶 緑茶」に投球、「同 ほうじ茶」にバッティング、「同 玄米茶」に走る姿をそれぞれデザインし、リーフ製品も含めた全19製品で展開します。また、売上の一部はグローバル社会貢献プロジェクト「Green Tea for Good」の活動に活用いたします。

（※1）ギネス世界記録TM認定（記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」 正式英語記録名：Largest unsweetened greentea RTD brand-retail, current 記録対象ブランド：「お～いお茶」ブランド対象年度：2024年1月～12月）

「お～いお茶」と共に大谷翔平選手をはじめとした選手の勇姿を見届けよう！

大谷翔平選手から、「『お～いお茶』を持って手を振っていただければ気づくかもしれないので、そうなれば、丁寧にお応えしたいなと思っています！」というコメントもいただきました。2026年3月に開催される「2026 World Baseball Classic」では、オフィシャルグリーンティーである「お～いお茶」を片手に応援しながら、大谷翔平選手をはじめとした選手の勇姿を見届けましょう！

＜『「お～いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』展開製品一覧＞

飲料製品

・「お～いお茶 緑茶」「同 ほうじ茶」「同 玄米茶」600ml・2Lペットボトル

・「お～いお茶 緑茶」460ml・1Lペットボトル、250ml紙パック

リーフ製品（ティーバッグ、インスタント製品）

・「お～いお茶 抹茶入り緑茶」「同 ほうじ茶」「同 抹茶入り玄米茶」ティーバッグ

・「お～いお茶 プレミアムティーバッグ 宇治抹茶入り緑茶」「同 一番茶入りほうじ茶」

・「さらさらとろける お～いお茶 抹茶入り緑茶」「同 ほうじ茶」「同 抹茶入り玄米茶」

・「さらさらとろける お～いお茶 抹茶入り緑茶」スティック32本

＜参考情報＞

大谷選手が2026 World Baseball Classicに向け、ファンの皆さまへのメッセージと、大会に向けた意気込みを公開！

オフィシャルグローバルパートナーの決定とキャンペーンの開催を記念し、伊藤園「お～いお茶」のグローバルアンバサダーを務める大谷翔平選手よりコメントを頂きました（※2）。

（※）本コメントは2025年11月に撮影しました

Q.伊藤園が「2026World Baseball Classic」のオフィシャルグローバルパートナーとなりました。昨年に続き観戦チケットキャンペーンを実施するのですが、伊藤園「お～いお茶」のグローバルアンバサダーとしていかがですか？

大谷選手：「球場から見えれば一番いいですし、『お～いお茶』を持って手を振っていただければ気づくかもしれないので、そうなれば、丁寧にお応えしたいなと思っています！」

Q.「2026World Baseball Classic」の出場にあたり、二刀流での活躍を期待されているファンも多いかと思いますがいかがですか？

大谷選手：「まだシーズンが終わったばかりなので、気持ちの整理がついていない部分もあるのですが、出場したあの時の興奮というか日本の皆さんから応援してもらえる嬉しさというか、幸せをもう一度噛みしめたいなと思ってはいるので、全力で頑張りたいと思っています。」

Q.「2026World Baseball Classic」の出場にあたり、大会連覇に向けて意気込みはいかがですか？

大谷選手：「連覇したいという気持ちはもちろんありますが、前回の終わったことはもう忘れて、もう一度、ゼロから全員で頑張りたいと思っています。」

「Green Tea for Good」とは

「Green Tea for Good」とは、グローバルアンバサダーの大谷選手と当社で2024年7月に立ち上げたグローバル社会貢献プロジェクトです。第1弾の取組みとして、当社が2010年度から取組んでいる「お茶で日本を美しく。」プロジェクトを世界にも広がるようにアップデート。2024年7月から「お～いお茶」ブランドの飲料・リーフ製品の売上の一部などを活用し、日本全国での活動に加えてアメリカ・カリフォルニア州トーランスでの桜の植樹活動や、アメリカ・ハワイ・オアフ島カピオラニ公園での清掃活動をはじめ、世界5か国の地域で保全活動を実施するなど展開を拡大しています。さらに2025年からは、大谷選手が恩師から受けた「ゴミを拾うことは幸福を拾うこと」という教えに紐付き、実際に試合中にゴミを拾う姿から着想を得たゴミの収集や分別を推進する活動「ゴミ拾いしなくっ茶」を発足し、MLB(TM) TOKYO SERIES presented by Guggenheimの開幕戦や、大谷選手の母校であり「ゴミを拾う」「掃除をする」文化が根付く花巻東高等学校の皆様とともに活動を実施しています。

本プロジェクトは、2026年7月に3年目を迎えます。引き続き、グローバルアンバサダーである大谷選手とともに、国内外で森林・水・生物多様性の保全活動などを実施してまいります。

Green Tea for Good サイト：https://www.itoen.jp/greenteaforgood/

大谷翔平選手プロフィール

1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、投手復帰を果たし本格的な二刀流が完全復活。自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でア・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。

メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくはMLB.comを参照ください

「MLB PLAYERS, INC.」の公式ライセンシー。MLBPAの商標、著作権作品、およびその他の知的財産権はMLBPAが所有または保持しており、MLBPAまたはMLB PLAYERS, INC.の書面による許可なしに使用することはできません。詳細はMLBPLAYERS.com(プレイヤーズ・チョイス公式サイト)をご覧ください。