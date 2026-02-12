『ふるさとマルシェ 2026 in 赤坂インターシティAIR』開催

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）は、旗艦ビルの「赤坂インターシティAIR」におきまして、下記の通り、『ふるさとマルシェ 2026 in 赤坂インターシティAIR』を開催いたします。

【開催概要】

・日時：2月18日（水）・19日（木）

〔グルメ〕11：00～売り切れ次第終了 〔マーケット〕11：00～19：00

・場所：赤坂インターシティAIR 地下1階AIRプラザ・南サンクンガーデン/1階エントランスホール

・主催：日鉄興和不動産株式会社

・共催：株式会社NTTドコモ

・後援：港区

・協力：株式会社グリーンパワーインベストメント/赤坂インターシティマネジメント株式会社

・出店：全国各地の都道府県特産品（詳細は添付リーフレットをご参照ください）

「ふるさとマルシェ2026」は、2019年より開催してまいりました「東北復興 みちのく★マルシェ」を発展させ、北は北海道から南は鹿児島まで、全国各地の“ふるさと”の魅力が一堂に会するマルシェです。

株式会社NTTドコモ北陸支社と能登半島地震からの復興を応援する取り組みとして「出張輪島朝市」の出店を支援いたします。

本イベントは、公開空地活用が認められる「港区エリアマネジメント活動計画認定制度」に基づくエリアマネジメント活動として開催されます。

「美味しくて、温かくて、懐かしい、みんなのふるさとに会える」──

全国の土地に根ざした食や受け継がれてきた技、作り手の思いが詰まった逸品を見て、知って、味わえるイベントです。会場では、スイーツ・屋台グルメ・地酒・工芸品などを取り揃えるほか、つかみ取り／詰め放題企画など、多彩な内容をお楽しみいただけます。ぜひ会場へお立ち寄りください。

【会場ご案内図】

▲赤坂インターシティAIR外観