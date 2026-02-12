「萬馬軒 新宿西口本店」が2026年2月13日(金)にオープン！　「一都三県駅前好立地におけるNo1味噌らーめんブランド」へ向けて新規出店！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「萬馬軒」は、「萬馬軒 新宿西口本店」を2026年2月13日(金)にオープンいたします。「萬馬軒 新宿西口本店」は株式会社ガーデンが萬馬軒事業を譲り受けて以来、初めての出店です。オープンを記念して2026年2月13日(金)限定で「味噌らーめん」を546円（税込600円）で提供いたします。

「萬馬軒 新宿西口本店」は、萬馬軒ブランドとしては5店舗目、新宿エリアでは3店舗目の店舗となります。「新宿駅」から徒歩5分というビジネスパーソン・観光客・インバウンド需要が交錯する日本屈指のターミナルエリアに出店し、“萬馬軒ブランドの次章を象徴するフラッグシップ”を意味する店舗です。

本出店は株式会社ガーデンが2025年11月に萬馬軒ブランドを譲り受け、萬馬軒ブランド強化と拡大戦略の第一歩となり、今後の萬馬軒ブランド展開を見据えた重要拠点として、商品・人材・運営すべてにおいて新たなチャレンジを詰め込みました。

まだ萬馬軒を体験したことがない方を含め、すべてのお客様に楽しんでいただけるよう、スタッフ一同心を込めて営業してまいります。

■「萬馬軒 新宿西口本店」について

オープン日 ：2026年2月13日(金) 11時

営業時間 ：全日11時～23時

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-5-12 ニューセントラルビル 1F

席数 ：20席

■おすすめメニューについて

人気No1「ネギ味噌チャーシュー麺」

商品特徴：濃厚な味噌が香るネギ味噌らーめんに厚切りチャーシュ

ーを贅沢に添えた迫力満点の萬馬軒名物であり、一番人

気メニューです。極まる進化と伝統が生み出す、こだわ

りの一杯。

価格 ：1,555円（税込1,710円）

■「萬馬軒」について

「萬馬軒」は濃厚な味噌スープと特注の麺が特徴です。スープには、豚骨や鶏ガラなどをベースに数種類の味噌をブレンドした特製味噌ダレを使用しています。濃厚でパンチのある味わいが魅力で、特に味噌つけ麺では背脂が加えられ、さらにインパクトのあるスープに仕上がっています。麺はスープとの相性を追求した中太のストレート麺で、もちもちとした食感が濃厚なスープによく絡みます。味噌の香ばしさと旨味が広がり、飽きのこない満足感をお楽しみいただけます。

多くのお客様へこだわりのつまった味噌らーめんを届けるために「一都三県駅前好立地におけるNo1味噌らーめんブランド」を目指します。

※ホームページ ：https://manbaken.jp/

※店舗情報 ：https://manbaken.jp/shop/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 196店舗 (内 FC27店舗) ※ 2026年2月2日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://manbaken.jp/contact/