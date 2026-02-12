¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ¡¢¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À»ÈÍÑÆðÁÈ¿¥ÃíÆþºà¡×¿·À½ÉÊÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
~¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë°å»Õ¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¶¦Í¡Á
¡¡¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¹¥¤¥¹ ¥Ä¡¼¥¯¡¢ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌ¸¶Àé²Æ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À»ÈÍÑÆðÁÈ¿¥ÃíÆþºà¡Ê°Ê²¼¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·À½ÉÊ¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿*¡£
ËÜ¿·À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½Ñ¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÎ×¾²ÃÎ¸«¤ò°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¿·À½ÉÊÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¹á¹Á¤è¤ê¥¬¥ë¥Ç¥ë¥ÞGAIN¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥«¥ë¥Æ¥£¤ÎDr. Stephanie Lam¡ÊCentral Health Medical Practice¡Ë¡¢¹ñÆâ¤«¤é¤ÏGAIN** Japan¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥á¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡¢µÜÅÄ À®¾Ï ÀèÀ¸¡Ê¤ß¤ä¤¿·ÁÀ®³°²Ê¡¦Èé¤Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢GAIN Japan¥á¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î·ÄÅÄ Êþ»Ò ÀèÀ¸¡Ê¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢ÅÄÃæ °¡´õ»Ò ÀèÀ¸¡Ê¤¢¤¤³¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢ÎÂÀî ¸ü»Ò ÀèÀ¸¡Ê¥ä¥Ê¥¬¥ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤«¤é¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëNASHA®¡ö¡õOBT™¡ö¡ö¤ÎÆÃÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ª¥í¥¸¡¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ÉÎã¸¡Æ¤¤Þ¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ìó200Ì¾¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·À½ÉÊ¤Ë¤è¤ëº£¸å¤Î»Ü½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤Ç½ª»ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢À¹²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÇ®¿´¤ÊÄ°¹Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
*2025Ç¯10·î31Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¡£
**GAIN¤È¤Ï¡¦¡¦¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ¤Î¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ ¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯(Galderma Aesthetic Injector Network) ¤ÎÎ¬
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¡¡¿·À½ÉÊÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë14¡§30¡Á¡Ê³«¾ì14¡§00¡Ë
Âè°ìÉô¡§È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡14¡§30¡Á18¡§00
ÂèÆóÉô¡§¾ðÊó¸ò´¹²ñ¡¡¡¡18¡§00¡Á20¡§00
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à1¡Ý3¡Ë¡Û
¡¡Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ë¥Ç¥ë¥ÞÀ½¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤ÏÈ¯Çä¤«¤é30Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ³«È¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿À½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É ¥ê¡¼¥À¡¼¥Þ¥Î¥ó¡¦¥¬¥ë¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢GAIN¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ¥Õ¥¡¥«¥ë¥Æ¥£Dr. Stephanie Lam¤è¤ê¡ÖAART¡ÊAssessment, Anatomy, Range, Treatment¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GAIN Japan¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥á¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î µÜÅÄ À®¾Ï ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥ì¥ª¥í¥¸¡¼¡ÊÎ®Æ°³Ø¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤Î¹Å¤µ¡ÊÃÆÀ¡Ë¤ä¿¤Ó½Ì¤ß¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¡¢ÈéÉæÁÈ¿¥Æâ¤ÎÃíÆþºà¤ÎµóÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò²Ê³ØÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºåÌ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ºàÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
<¤´¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò>
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ê¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡Û
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢GAIN Japan¥á¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î·ÄÅÄ Êþ»Ò ÀèÀ¸¡¦ÅÄÃæ °¡´õ»Ò ÀèÀ¸¡¦ÎÂÀî ¸ü»Ò ÀèÀ¸¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö2¤Ä¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿À½ºà¡ÊNASHA®¡õOBT™¡Ë¤ÎÊ»ÍÑ¾ÉÎã¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ÂÎ×¾²¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ½ºàÆÃÀ¤ò¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ÉÎã¤ò¤â¤È¤Ë³èÈ¯¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆüÅÐÃÅ¤·¤¿4Ì¾¤Î°å»Õ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÀ½ºà¤Î¡ÖÁÈ¿¥¤Ø¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÂÀî ÀèÀ¸¡§¿½ÌÀ¤Ë¤è¤ëÉ½¾ðÈþ¤ÎÄÉµá ¡ÖÍ¥¤ì¤¿¿½ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´éÌÌ¤«¤é²¼´éÌÌ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÊä¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡×
ÅÄÃæ ÀèÀ¸¡§ÃíÆþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤µ ¡ÖÈó¾ï¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÃíÆþ¸å¤ÎÀ®·Á¡Ë¤ò¤»¤º¤È¤âÁÈ¿¥¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢»ØÆ³¤â¤·¤ä¤¹¤¤À½ºà¤Ç¤¹¡£¡×
·ÄÅÄ ÀèÀ¸¡§¹âÅÙ¤ÊÃíÆþ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ ¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤¬Æ°¤¯Éô°Ì¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Àõ¤¤ÁØ¤Ø¥µ¥Ö¥·¥¸¥ç¥ó¡ÊÁÈ¿¥¤ÎÇíÎ¥¡Ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃíÆþ¤¹¤ëºÝ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
µÜÅÄ ÀèÀ¸¡§½¾Íè¤ÎÀ½ºà¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê ¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤Ë¥·¥ï¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÀ½ºà¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
<¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò>
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§¡ÊÂèÆóÉô ¾ðÊó¸ò´¹²ñ¡Ë¡Û
À½ÉÊÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢À½ÉÊ¤Î¼Á´¶¤äÆÃÀ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡¦»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¾µÇ§ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²òÀâ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À½ÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼£ÎÅ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁí³ç¤ÈÅ¸Ë¾¡Ë¡Û
¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÌ¸¶ Àé²Æ¡§
¡ÖÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶µ°éµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Î°ÂÁ´À¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
µÜÅÄ À®¾Ï ÀèÀ¸
¤ß¤ä¤¿·ÁÀ®³°²Ê
Èé¤Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹
·ÄÅÄ Êþ»Ò ÀèÀ¸
¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹
ÅÄÃæ °¡´õ»Ò ÀèÀ¸
¤¢¤¤³¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹
ÎÂÀî ¸ü»Ò ÀèÀ¸
¥ä¥Ê¥¬¥ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
Dr. Stephanie Lam
Central Health Medical Practice,
Plastic Surgeon, Hong Kong
¡Ú¿·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡º£²ó¾µÇ§¤µ¤ì¤¿£²À½ºà¤Ï¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ¤¬ÆüËÜ¤ÇÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿·À½ºà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë½À¤é¤«¤µ¤È¿½ÌÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬É½¾ð¤Î¼«Á³¤µ¤òÈ¼¤¦²þÁ±·ë²Ì¤ËËþÂ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹1-5¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü
1¡¥¡ÚÎØ³Ô¤òÀ°¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡Û¡ÊÆÃÄ§¡¡Ë¡§
É½¾ð¤ÎÆ°¤¤¬Âç¤¤¤Éô°Ì¤Ç¤â³ê¤é¤«¤ÊÎØ³Ô¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¸ý¸µ¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤Ç¤¹6,7¡£
»Ü½ÑÉô°Ì¡§ËË¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¢³Ü¡¢³Ü¤Î¥é¥¤¥ó
2¡¥¡Ú¤·¤ï¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡Û¡ÊÆÃÄ§¢¡Ë¡§Èó¾ï¤Ë½ÀÆð¤Ç¿½Ì¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤Ë¤è¤êÈéÉæ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¸ý¼þ¤ê¤Î¤·¤ï¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤ÊÉô°Ì¤Ç¤âÉ½¾ð¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤Ç¤¹8¡£
»Ü½ÑÉô°Ì¡§¸ý¼þ¤ê¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ó
¢£µÜÅÄ À®¾Ï ÀèÀ¸¡Ê¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À Ç§Äê°å¡Ë¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
OBT™ À½ÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤ò²æ¡¹¤âÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NASHA® ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ G¡Ç¡Ê¥¸¡¼¥×¥é¥¤¥à¡Ë¡ö¡ö¡ö¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥ê¥Õ¥ÈÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï½¾Íè¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿½ÌÀ¡×¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OBT™ ¤Ï¼«Á³¤Ê´éËÆ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤À¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¼«¿È¤â»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÈæ³ÓÅªÊÝ¼éÅª¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÉ½¾ð¤ÎÆ°¤¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤½¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹À½ÉÊ¤Ï¡¢º£¸åÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ¤Ï1981Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¥¹¥¤¥¹¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯¡¢ÈéÉæ²Ê³ØÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áí¹çÅª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¡¢¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥±¥¢¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄó¶¡¡¢½¾¶È°÷¿ô4,600Ì¾°Ê¾å¤òÍÊ¤·À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥¬¥ë¥Ç¥ë¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶ÈÉô¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ»ö¶ÈÉô¤Î2¤Ä¤Î»ö¶ÈÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥¿¥Õ¥£¥ë(Cetaphil)¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºà¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Î[SM1]ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ©¤òÈþ¤·¤¯·ò¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿®Íê¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
