【キル フェ ボン】＜新発売＞大人気の焼菓子、新フレーバー登場！爽やかなオレンジの果肉をとじ込めたガナッシュをたっぷりと。新作「Sandwich aux fruits ORANGE 」

2026年2月13日(金)より発売　

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の限定2店舗(グランメゾン銀座・グランフロント大阪店)にて、大人気の焼菓子「Sandwich aux fruits (サンドウィッチ オ フリュイ)」の新フレーバー「オレンジ」を、2026年2月13日(金)より発売いたします。

今回登場するオレンジフレーバーは、果肉感をしっかりと残した爽やかなオレンジ入りのガナッシュを、香ばしく焼き上げた全粒粉入りのサブレでたっぷりとサンドしました。サクサクとしたサブレ食感に、オレンジの爽やかな酸味とガナッシュのまろやかなコクが広がります。ひと口ごとに重なり合う風味が、口の中でほどけ、心までやさしく満たしてくれます。

オレンジの華やかな香りを楽しめるクッキーサンドは、大切な想いが行き交う季節に、想いを添えるギフトとしても、静かにくつろぐ時間にも寄り添う一品です。







＜おすすめポイント＞

・爽やかなオレンジの果肉がたっぷりのオレンジガナッシュ

・全粒粉を使用したサクサクの食感が楽しめるサブレ

・大切な想いが行き交う季節に、想いを添えるギフトとしておすすめ

〜商品概要〜

【 商 品 名 】 　新作「Sandwich aux fruits ORANGE 」 (サンドウィッチ オ フリュイ オレンジ)　

【 発売期間 】 2026年2月13日(金)発売 ※無くなり次第終了

【 発売価格 】 ＜5個入＞ 2,872円　※税込み

【 発売店舗 】 ・グランメゾン銀座

　　　　　　 ・グランフロント大阪店　　　　　　

ひとくちほおばると思わず笑顔になる。サクサクのサブレにガナッシュをサンドしたクッキーサンドに、新フレーバー〈オレンジ〉が仲間入りしました。風味豊かな全粒粉を使用したサブレに、ほろ苦いオレンジピール入りのガナッシュをたっぷりサンドしました。キルフェボンらしく、フルーツの美味しさをぎゅっととじ込めたクッキーサンドに仕上げました。







「Sandwich aux fruits FRAISE」（サンドウィッチ オ フリュイ イチゴ)

ひとくちほおばると思わず笑顔になる。サクサクのサブレにイチゴガナッシュをサンドした、ご好評をいただいているクッキーサンドです。

風味豊かな全粒粉を使用したサブレに、甘酸っぱいイチゴの果肉入りのガナッシュをたっぷりサンドしました。キルフェボンらしく、フルーツの美味しさをぎゅっととじ込めたクッキーサンドに仕上げました。

発売日　： 2026年2月13日（金）

発売店舗 ： グランメゾン銀座、グランフロント大阪店











〜キル フェ ボンについて〜

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。




