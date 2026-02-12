【キル フェ ボン】＜新発売＞大人気の焼菓子、新フレーバー登場！爽やかなオレンジの果肉をとじ込めたガナッシュをたっぷりと。新作「Sandwich aux fruits ORANGE 」































新作「Sandwich aux fruits ORANGE 」 (サンドウィッチ オ フリュイ オレンジ)ひとくちほおばると思わず笑顔になる。サクサクのサブレにガナッシュをサンドしたクッキーサンドに、新フレーバー〈オレンジ〉が仲間入りしました。風味豊かな全粒粉を使用したサブレに、ほろ苦いオレンジピール入りのガナッシュをたっぷりサンドしました。キルフェボンらしく、フルーツの美味しさをぎゅっととじ込めたクッキーサンドに仕上げました。「Sandwich aux fruits FRAISE」（サンドウィッチ オ フリュイ イチゴ)ひとくちほおばると思わず笑顔になる。サクサクのサブレにイチゴガナッシュをサンドした、ご好評をいただいているクッキーサンドです。風味豊かな全粒粉を使用したサブレに、甘酸っぱいイチゴの果肉入りのガナッシュをたっぷりサンドしました。キルフェボンらしく、フルーツの美味しさをぎゅっととじ込めたクッキーサンドに仕上げました。発売日 ： 2026年2月13日（金）発売店舗 ： グランメゾン銀座、グランフロント大阪店