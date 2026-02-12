HCLTechが『フォーチュン世界で最も称賛される企業 2026』リストに選出





ニューヨークおよびインド・ノイダ, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- HCLTech（NSE: HCLTECH）（BSE：HCLTECH) 世界的な大手テクノロジー企業であるHCLTechは、フォーチュン誌の『世界で最も称賛される企業 2026』リストに選出され、安定した業績、技術主導のイノベーション、そして顧客・従業員・ステークホルダーに対する長期的価値創造への取り組みが評価されました。

「この評価は、私たちの従業員が日々、顧客やパートナーから得ている信頼を反映するものです」と、HCLTechの最高経営責任者（CEO）兼マネージングディレクターのC. Vijayakumar氏は述べました。「これは、私たちの目的の強さを改めて示すものです──テクノロジーと人材の力を結集することです。テクノロジーの環境が変化する中でも、私たちは、顧客、従業員、地域社会、そして地球に対して前向きな影響をもたらしながら、意義あるAI主導の成果を提供することに注力し続けます」。

「フォーチュン誌は、今年の『世界で最も称賛される企業』リストに掲載された企業を誇りをもって称えます。これらの企業は、真のイノベーション、強靭なリーダーシップ、そして世界的な影響力の基準を示しました」と、フォーチュン誌の編集長兼チーフコンテンツオフィサー、Alyson Shontell氏は述べました。「AIのような急速に進化する技術が産業全体を変革する中で、これらの組織は、目的意識と先見性をもって進化する能力において際立っており、世界のビジネスの進むべき道や、私たちの働き方・リーダーシップの未来を一貫して形作っています」。

この年次リストは、3,000人以上の経営幹部、取締役、アナリストを対象とした調査に基づき作成されており、経営の質、イノベーション、国際競争力、人材獲得力、社会的責任など、9つの主要な評価項目に沿って企業を評価している。HCLTechはITサービス部門で最も称賛される企業として評価され、顧客や業界パートナーから高い評価を受けたことが反映されました。

HCLTech社について

HCLTechは、60か国にわたり226,300人以上の従業員を擁するグローバルなテクノロジー企業であり、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界最先端の能力を提供している。幅広いテクノロジーサービスと製品のポートフォリオに支えられた事業展開を行っています。私たちは主要なあらゆる業界のクライアントと連携し、金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・消費財（CPG）、モビリティ、公共サービス向けの業界ソリューションを提供しています。2025年12月末で終了する12か月間の連結売上高は、145億ドルに達しました。

私たちがどのようにしてお客様の進展を加速できるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下の連絡先へお問い合わせください。



Meredith Bucaro（アメリカ担当）:

meredith-bucaro@hcltech.com



Elka Ghudial（EMEA担当）:

elka.ghudial@hcltech.com



James Galvin（APAC担当）:

james.galvin@hcltech.com



Nitin Shukla（インド担当）:

nitin-shukla@hcltech.com

