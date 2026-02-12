手軽に腸活を始めたい人を応援！「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」（ONE SHOT・120ｇ）新容量で登場

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ヨーグルト市場No.1※1ブランド「明治ブルガリアヨーグルト」より毎日の生活に手軽に取り入れやすい、飲みきりサイズの「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」（ONE SHOT・120g）を、2026年3月10日から全国のコンビニエンスストアにて先行発売し、4月7

日より全経路で発売します。

特長① 特定保健用食品※2として許可された 腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保つ、のむヨーグルト

特長② 手軽に取り入れやすい飲みきりサイズ

特長③ 新形状PETボトルを採用

「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」（ONE SHOT・120g） 希望小売価格：149円（税込）

ドリンクヨーグルト市場は、単身世帯や家庭内でも一人で飲むシーンの増加に伴い小容量タイプの需要が高まっています。また、当社の調査※3ではドリンクヨーグルトユーザーの多くが「腸活（腸内環境を良くしたい)」に関心があるものの、「継続が大変」「自分に合うかわからない」などの理由で腸活を実践できておらず、その半数以上の方が自身の腸活に満足していない状況であることも分かりました。このような状況と、食への簡便化志向が高まっていることも踏まえ※4、「腸内細菌のバランスを整えて、 おなかの調子を良好に保つ」との表示が許可されている特定保健用食品として、外出先や時間がないときなども含め、より幅広いシーンで手軽に飲むことができる飲みきりサイズで発売します。コクと飲みごたえがありながらも、さわやかで飲み飽きないあじわいで、継続して手軽に腸活を始めたい人におすすめです。

ボトルデザインは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火台デザインやフランス高速鉄道TGVのデザインなどを手掛けた、デザインオフィスnendo（読み方：ネンド/代表：佐藤オオキ氏）を起用し、「自然、さわやかさ、生命力」を表現した新形状の PET ボトルを採用しました。ボトル上部には、花びらのようなやわらかな形状をほどこし、手に取った時に自然なふぞろいさを感じられます。

また、パッケージデザインは、明治ブルガリアブランドの信頼感を踏襲し、登場感・新奇性を表現しました。

本商品の発売を通じ、手軽に腸活を始めたい人を応援することで、ヨーグルトのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な食生活に貢献してまいります。

※1 インテージ SRI+ ヨーグルト市場 2025 年1 月～2025 年 12 月 累計販売金額

※2 「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」は特定保健用食品です。

●許可表示：LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。

●1日当たりの摂取目安量：1日100mlを目安にお召し上がりになると効果的です。なお、お好みにより目安量以上お召し上がりいただけます。

●摂取上の注意：生ものですから、開封後は早めにお召し上がりください。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※3 2025年2月当社調べ n=460

※4出典：日本政策金融公庫 2025年1月 消費者動向調査／n=全国の20歳代～70歳代の男⼥2,000⼈