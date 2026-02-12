Zendureが先進のSolarFlowシリーズを発売、完全なスマートエネルギー・エコシステムへの進化を象徴





デュッセルドルフ、ドイツ、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 家庭用プラグイン・エネルギー管理システム（HEMS）の世界的パイオニアであるZendureは本日、SolarFlow 2400 Pro、SolarFlow 2400 AC+、SolarFlow 1600 AC+の3つの新モデルを発表しました。これらの発売により、フラッグシップからエントリーレベルのソリューションまで、業界をリードする製品ラインアップが完成しました。バルコニー型ソーラー蓄電や屋上太陽光発電（PV）の統合から、時間帯別料金（TOU）の裁定取引まで、多様な消費者ニーズに対応します。





SolarFlow 2400 Pro - フラッグシップ・パフォーマンス

SolarFlow 2400 Proは、高出力のバルコニーや屋上設置用に設計された、2400W双方向AC、AI駆動型のバルコニー用ソーラー蓄電システムです。最大3000WのDC入力（4×750W MPPT）をサポートし、DC+AC結合を組み合わせることで、PVの総入力は4800Wに達します。2400Wの連続オングリッド出力（デフォルト800Wからアップグレード可能）、最大3200WのAC入力、2.4kWhから14.4kWh（プレミアム構成では最大16.8kWh）まで拡張可能なバッテリー容量、および2400Wの放電電力を提供します。

SolarFlow 2400 AC+ - プレミアム・レトロフィット・ソリューション

既存の屋上PVシステム用に最適化されたSolarFlow 2400 AC+は、AC結合型の蓄電アップグレード製品です。2400WのAC入力と連続オングリッド出力（800Wからアップグレード可能）、最大3200WのAC入力、2400Wのバッテリー放電、および2.4kWhから14.4kWh（プレミアム構成では最大16.8kWh）まで拡張可能なストレージを提供し、自己消費率の向上とコスト削減を可能にします。

SolarFlow 1600 AC+ - 手頃なエントリーレベル・モデル

エントリーレベルのSolarFlow 1600 AC+は、既存の屋上PVがあり、エネルギー需要が中程度の住宅を対象としています。AC入力・出力ともに1600Wで、既定のオングリッド出力は800Wです（1デバイスにつき1400W、プレミアムモードでは最大3600Wまでアップグレード可能）。バッテリー容量は1.92kWhから最大11.52kWhまで拡張可能で、最大1600Wの放電に対応しています。

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

Zendureの次世代HEMS 2.0は、ソーラーパネル、バッテリー、ヒートポンプ、EV充電器を一つのインテリジェントなプラットフォームに統合します。ZENKI™ 2.0 AIを搭載し、エネルギーの流れを予測・最適化することでコスト削減を自動化し、840を超える欧州のエネルギー・プロバイダーをサポートしています。ZENKI™モードでは、家庭のエネルギー料金を最大73%削減できます。すべてのモデルに、デュアルBMS、セルフメンテナンス、火災抑制機能を備えたZenGuard™バッテリー保護機能が搭載されています。さらに、MQTT（Home AssistantおよびHomey対応）を介したスマートホームとの完全な統合を実現しています。

ハードウェアから完全なエコシステムへ

ヨーロッパにプラグ・アンド・プレイのバルコニー型エネルギー蓄電を導入した先駆者として、Zendureはハードウェア・メーカーから完全なスマートエネルギー・ソリューション・プロバイダーへと進化しました。この変革の中心となるのが、Zendureのダイナミック電力小売サービスであるZenWave™です。ドイツで最初に開始され、現在はヨーロッパ全土に拡大しています。リアルタイムの市場価格と、100%認証されたグリーンエネルギーを提供します。HEMS 2.0のスケジューリングとZENKI™ AIを組み合わせることで、エネルギー最適化は手動調整からシステム管理型インテリジェンスへと移行します。これにより、年間最大2,121ユーロの節約が可能となり、ドイツなどの市場においてカーボン・フットプリントを削減します。

現在、Zendureは、超高性能なハードウェア、インテリジェントなHEMSソフトウェア、およびZenWave™を中心としたエネルギーサービスを統合したエコシステムを提供する唯一のブランドです。これらの技術革新は、家庭に24時間のエネルギー自立と最大限の経済的メリットをもたらし、より持続可能なライフスタイルを支援します。

販売開始時期と価格

新しいSolarFlowシリーズは、2026年2月10日から先行販売を開始します。希望小売価格（MSRP）は市場ごとに異なり、現地の規制や嗜好に合わせてドイツ、フランス、オランダでそれぞれ最適な体系が設定されています。詳細な価格、仕様、購入情報については、zendure.deをご覧ください。

Zendureについて

Zendureは、米国シリコンバレー、中国（粤港澳大湾区（グレーターベイエリア））、日本、ドイツのテクノロジーセンターに拠点を置く、家庭用プラグイン・エネルギー管理システム（HEMS）の世界的パイオニアです。Zendureの使命は、最新のEnergyTechを普及させることで、世界中の家庭に信頼性が高く手頃なクリーンエネルギーを届けることです。同社の革新的なバルコニー用エネルギー蓄電システム「SolarFlow」は、太陽光を日常生活で利用できる安全で信頼性に優れ、レジリエンスの高いエネルギー源へと変えます。

