日本未発売の三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」本日展示開始

日本未発売の三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」 本日Galaxy Harajuku・Galaxy Studio Osakaに展示開始

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は2025年12月3日に三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」を発表し、同年12月12日より韓国をはじめ、米国などで発売を開始いたしました。韓国では8回目の追加販売まで即完売、米国では発売後5分で完売と、世界で大好評を博している三つ折りスマートフォンです。

そして、この度、日本のお客様にSamsungのGlobalブランドとしての体験価値をお伝えする一つの取り組みとして、日本未発売の「Samsung Galaxy Z TriFold」を本日よりSamsung Galaxyのブランドショーケース「Galaxy Harajuku」(東京・原宿)と「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）に展示開始することをお知らせいたします。

※この展示は日本導入を予告するものではありません。





■施設概要

