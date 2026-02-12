アイスクリーム市場は、利便性、低温流通網、乳製品生産拡大により、2029年までに1,430億ドルを超える見込み
流通ネットワークの改善、衝動消費型商品形態、デジタル配送プラットフォームの拡大により、地域、フレーバー、小売チャネル全体で成長が加速しています。
世界のアイスクリーム市場は、2029年までに1,430億ドルを超えると予測されており、同年に8兆7,830億ドルに達すると見込まれている食品・飲料産業全体の中で、重要な構成分野の一つとなる見込みです。2029年までに、アイスクリームは食品・飲料市場全体価値の約2%を占めると推定されており、消費者ライフスタイルの変化、低温流通インフラの拡大、贅沢感と利便性を兼ね備えたデザート需要の増加に支えられています。
地域別動向は不均一ながらも持続的な成長を示す
西ヨーロッパは、2029年において最大の地域市場を維持すると予測されており、売上高は640億9,600万ドルに達する見込みです。これは2024年の451億7,900万ドルから拡大するもので、年平均成長率7%で成長すると予測されています。この成長は、低温物流の改善と、冷凍商品の流通を支える即時配送型電子商取引および食品配送アプリの急速な拡大と密接に関連しています。
国別では、中国が2029年に単一国として最大市場になると予測されており、市場規模は2024年の190億2,800万ドルから220億400万ドルへ拡大し、年平均成長率3%で成長する見込みです。乳製品生産の安定的拡大、冷蔵保管能力の向上、アプリベース配送プラットフォームの継続的な拡大により、需要は安定的に成長しています。
アイスクリーム市場レポートの無料サンプルはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=9565&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341476/images/bodyimage1】
消費量最大シェアを牽引する製品形態
アイスクリーム市場の中では、衝動消費型アイスクリームが種類別で最大となり、2029年には市場価値全体の54%、金額にして779億2,800万ドルを占める見込みです。この分野は以下により引き続き成長しています：
・持ち運びながら食べられる間食への強い嗜好
・単一食分で購入しやすい価格帯商品の高需要
・利便性重視小売、キオスク販売、季節販促の拡大
・ミニサイズバーおよび一口サイズ商品の革新
フレーバー別では、チョコレートアイスクリームが市場を主導し、2029年には総売上の33%、金額にして473億4,700万ドルを占める見込みです。高級タイプ、ダークタイプ、植物由来タイプ、乳成分不使用タイプなどの継続的な商品革新により、年齢層や地域を問わず需要が強化されています。
包装およびカテゴリー動向が日常消費を強化
包装形態の嗜好も利便性重視の消費行動を反映しています。カップ型アイスクリームは、2029年に市場価値全体の31%、金額にして442億5,300万ドルを占める見込みです。カップ形態は、分量管理のしやすさ、保管の容易さ、衝動購入および家庭消費の両チャネルへの適合性、層構造デザートや混合素材デザート開発への適合性により広く採用されています。
カテゴリー別では、乳製品ベースのアイスクリームが引き続き主導的地位を維持し、2029年には市場価値の81%、金額にして1,152億6,300万ドルを占める見込みです。この優位性は、クリーミーな食感への強い消費者嗜好、小売形態全体での幅広い供給、乳糖低減型および高級乳製品商品の継続的革新を反映しています。
小売チャネルは組織化およびデジタル化への移行を反映
小売チャネルは組織化およびデジタル化への移行を反映