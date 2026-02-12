講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に『気付く力と創造する力』PlayStation4 次世代UI UX開発プロジェクトリーダー／河野 道成氏の講演会講師インタビューを掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341491/images/bodyimage1】
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年2月11日にPlayStation4 次世代UI UX開発プロジェクトリーダー／河野 道成 氏の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/results/interview/kouno_michinari_interview/
河野 道成 氏について（https://www.speakers.jp/speaker/kono-michinari/）
1992年横浜国立大学工学部卒業。
ソニー株式会社にソフトウェアエンジニアとして入社、ユーザーインターフェース（UI）やネットワークサービスの開発、体験価値デザイン（UX）の研究開発に携わり、次世代インタラクションデザインの開発チームリーダーを務める。
2004年ソニーコンピュータエンタテインメント（現SIE）に出向し、PlayStation3やPlayStation Portableのシステム、次世代UIアプリ・サービスの研究開発を牽引。
2010年にはPlayStation4の次世代UI・UX開発プロジェクトリーダーとして活躍、Sony R&D所長賞、Sony R&D Award 等を受賞。
2014年にソニーを退職し、ネオマデザイン株式会社を設立した。
現在は空間と時間を人間中心に考え、アナログとデジタル、リアルとバーチャル、それぞれの良さを生かした新しい価値と体験を創造したい(Beyond human experience) という強い思いで活動中。
ソニーで培ったイノベーションの知見を基に、多くのビジネスリーダーや企業経営者に深い示唆を与えている。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341491/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社タイム
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年2月11日にPlayStation4 次世代UI UX開発プロジェクトリーダー／河野 道成 氏の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/results/interview/kouno_michinari_interview/
河野 道成 氏について（https://www.speakers.jp/speaker/kono-michinari/）
1992年横浜国立大学工学部卒業。
ソニー株式会社にソフトウェアエンジニアとして入社、ユーザーインターフェース（UI）やネットワークサービスの開発、体験価値デザイン（UX）の研究開発に携わり、次世代インタラクションデザインの開発チームリーダーを務める。
2004年ソニーコンピュータエンタテインメント（現SIE）に出向し、PlayStation3やPlayStation Portableのシステム、次世代UIアプリ・サービスの研究開発を牽引。
2010年にはPlayStation4の次世代UI・UX開発プロジェクトリーダーとして活躍、Sony R&D所長賞、Sony R&D Award 等を受賞。
2014年にソニーを退職し、ネオマデザイン株式会社を設立した。
現在は空間と時間を人間中心に考え、アナログとデジタル、リアルとバーチャル、それぞれの良さを生かした新しい価値と体験を創造したい(Beyond human experience) という強い思いで活動中。
ソニーで培ったイノベーションの知見を基に、多くのビジネスリーダーや企業経営者に深い示唆を与えている。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341491/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社タイム
プレスリリース詳細へ