iQIYI、中国IPをリアルに体験できる初のテクノロジー活用型没入体験型テーマパークを開業





北京、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 2月8日、中国の大手オンライン・エンターテインメント・プラットフォームであるiQIYIは、同社初のグローバル・オフライン・テーマパーク「iQIYI LAND」を、 中国東部・江蘇省中部に位置する揚州市にて正式にオープンしました。ストリーミング・プラットフォームが開発した中国初の没入体験型屋内テーマパークとして、今回の開業は、テクノロジーと創造性を融合させ、自社IPの価値を配信の枠を超えて拡大するとともに、リアルな没入体験を通じてコンテンツ・エコシステムを具現化するというiQIYIの戦略における重要なマイルストーンです。





「iQIYIは、15年間にわたりオンライン上で感情的な絆を築いてきました」と、iQIYIの創業者兼CEOであるYu GONG氏は述べました。「iQIYI LANDでは、そのつながりを現実の世界へ届けています。 中国のオリジナルIPとVRやAIなどの没入型テクノロジーを融合させることで、コンテンツと深く結びついた次世代のインタラクティブ・テーマパークを創出しています。オフライン・エンターテインメントの需要が急増する中、iQIYI LANDは当社の長期的な成長の新たな原動力になると考えています。」

iQIYIの幹部をはじめ、現地パートナーや業界リーダー、著名人、メンバー代表がオープニングセレモニーに一堂に会しました。ヒットドラマの主要キャストがテーマゾーンにサプライズ登場し、スクリーンの中の物語をリアルな体験として再現しました。「唐王朝奇譚（Strange Tales of Tang Dynasty）」ゾーンでは主要キャストが来場者と対話し、「ノックアウト（The Knockout）」ゾーンでは1人の俳優が来場者を再現された「古い工場街（Old Factory Street）」へと導きます。また、「不思議な蓮の事件簿（Mysterious Lotus Casebook）」ではパフォーマーが没入型ステージに登場します。彼らの存在は、愛されてきたスクリーンの物語がインタラクティブな体験として現実空間に展開されたことを象徴するとともに、中国全土からパーク初の来場者を迎える節目となりました。

約10,000平方メートルの敷地面積を誇るiQIYI LAND揚州は、コンパクトかつ高効率な屋内設計を採用しており、年間を通じた運営と、IPの迅速な入れ替えを可能にしています。従来の屋外テーマパークとは異なり、デジタル制作と没入型エンジニアリングを活用することで、迅速な反復とシームレスなコンテンツ統合を可能にしています。

パークには、中核となる7つの体験ゾーンがあります。

没入型シアター： VRやモーションシステム、香り、風、音に加え、実際の俳優を組み合わせた没入型のフラッグシップ・ライドです。 来場者は「唐王朝奇譚（Strange Tales of Tang Dynasty）」などの物語世界に入り込み、インタラクティブなミッションを通じて物語の展開に直接参加できます。「唐王朝奇譚（Strange Tales of Tang Dynasty）」のファンは、モーション・プラットフォームや香り、タッチ・エフェクトと連動した作品オリジナルの音声演出を通じて、危険な崖を進み、空を舞い、神話に登場する人面鷲の怪物と戦うといったクライマックスの瞬間を追体験できます。

光と影の空間：『ワンダーへ（To the Wonder）』の草原や『妖精と悪魔の恋（Love Between Fairy and Devil）』の幻想的な雲の世界など、映画のシーンを再現するデジタル技術です。来場者はダイナミックな映像環境の中を歩き、動きによってストーリー要素を引き起こします。

没入型ステージ・パフォーマンス：LEDスクリーンや回転ステージ、プロジェクションに実際の俳優による演技を融合させたライブ演劇作品です。その一例として、『謎のロータス事件簿（Mysterious Lotus Casebook）』では、武術の振り付けとシネマティックな演出を取り入れ、ドラマとテクノロジーが融合したステージを展開しています。

象徴的な映画・テレビシーンのフォトスポット： 『ノックアウト（The Knockout）』のガオ・チーチャンの家、『ワンダーへ（To the Wonder）』のチャン・フェンシャの食料品店、『北へ（Northward）』の運河茶屋のシーンなど、 知名度の高いドラマのロケ地が来場者向けに再現されています。

ライブ・キャラクター・インタラクション：プロのパフォーマーがIPキャラクターに扮し、サプライズ性のあるストーリー展開やロールプレイによる双方向の交流を創出します。来場者は隠されたストーリーを解き明かし、「ドラマの中に入り込む」感覚を体験できます。

ソーシャルゲーム： LEDスクリーンに投影される多人数参加型のインタラクティブ・ゲーム・ゾーンや競技を通じて、ソーシャル・エンターテインメントと観客の参加意識を生み出します。

IP限定リテール＆ダイニング：IPにちなんだメニューや限定アイテムを取りそろえたテーマレストランおよびグッズショップです。食事は単なる飲食サービスではなく、物語体験の一部として位置づけられています。

iQIYI LANDは、IPのライフサイクルを延長するとともに、没入型体験や消費者向け製品を通じてファンエンゲージメントを深化させ、今後のコンテンツ展開を支えることを目指しています。中国中部の河南省東部に位置する 開封市 および中国北部に位置する首都北京市 では、地元文化とストーリーテリングを融合させた新たなパークの開発が進められています。デジタル・イノベーションと中国の物語を融合させることで、iQIYIはスクリーンの枠を超えて人々を惹きつけるデスティネーションを創出し、中国の文化観光分野の成長を後押ししています。

