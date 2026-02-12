TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスヘッドホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW03 SDAYS」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、ワイヤレスヘッドホン『AOW03』とのTVアニメ 『SAKAMOTO DAYS※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341066/images/bodyimage1】
本機種「AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したワイヤレスヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動した機種になります。有線コード（付属）にも対応しており音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルは、「坂本太郎」「南雲」「赤尾リオン」の3モデル。作品をイメージしたモチーフを左右ハウジングプレートに配置。各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各計15ワードを楽しめます。ヘッドホンお届け時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて各3キャラクターの音声ガイダンスDL販売を予定しております。TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS』ワイヤレスヘッドホンご購入者のみDL購入が可能で、初期搭載ボイス（購入モデルのボイス）に加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となっております。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて2月13日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ヘッドホンスタンド」及び「ヘッドホンポーチ」を販売致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、2月13日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS』 INTRODUCTION
全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした!!
コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、かつての面影が無いほどに……太っていた!!愛する家族との平和な日常を守る為、元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。日常×非日常のネオアクションストーリー、ここに開幕!!
公式HP：https://sakamotodays.jp/
公式Xアカウント（@SAKAMOTO_STORE）：https://x.com/SAKAMOTO_STORE
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341066/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341066/images/bodyimage3】
