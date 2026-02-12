TVアニメ 「薫る花は凛と咲く」 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01C KAORUHANA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01C」との、TVアニメ「薫る花は凛と咲く」※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CP-TWS01C」は、通称スリープイヤホンと呼ばれ、肌触りの良いイヤーチップとイヤーウィング付きで、周囲への音漏れやノイズを防ぎます。また小型軽量で、男女ともにフィッティング性に優れ、長時間装着しても耳への圧迫感がなく、睡眠時の着用にも最適な機種です。小石のように丸みがある美しいデザインも特徴です。
本コラボレーションモデルは、「和栗薫子」モデルの1種類。充電ケース天面に作品をイメージしたモチーフ、左右ハウジングには花モチーフを配置し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。描き下ろしイラストデザインパッケージに、「和栗薫子」新規録り下ろしボイスを搭載したコラボレーションモデルとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」 にて、2月13日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインによる「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」を販売致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」及び、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、2月13日（金）15:00より販売致します。
※1 TVアニメ「薫る花は凛と咲く」
■公式HP：https://kaoruhana-anime.com/
■公式X（@kaoruhana_anime）：https://x.com/kaoruhana_anime
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/KAORUHANA_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463060
※店舗設置の専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年2月13日（金）15：00 ～ 2026年4月10日（金）15：00
■製品発送：2026年6月中旬から下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：15,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【描き下ろしイラストデザイン販売商品】
■A4クリアファイル 販売価格：500円（税込）
■アクリルスタンド 販売価格：1,500円（税込）
■缶バッジ 販売価格：500円（税込）
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/KAORUHANA_EARPHONE.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463060
販売開始：2026年2月13日（金）15:00～
※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生致します
■CP-TWS01C（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番 CP-TWS01C
再生周波数帯域 20Hz~20KHz
感度 103±3dB
インピーダンス 16Ω±15％
最大入力 3mW
マイク 2つ(L/R各1)
Bluetooth仕様 Version5.3/Class2
Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetoothマルチペアリング 4デバイス
対応コーデック AAC、SBC
防水規格 IPX4(充電ケースを除く)
バッテリー容量 イヤホン(L/R各)：30mAh / 充電ケース：230mAh（イヤホン3回分の充電可能）
連続再生時間（最大） 約5時間(ボリューム100%時）
連続待ち受け時間 約72時間
充電ケース充電時間 約2時間
充電ケース充電方法 USB Type C
重量 イヤホン:約3.5g（L/R各） / 充電ケース:約31.5g
・Bluetooth(R) のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
・その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。
以上
