大寒の里山を走るトレイルランナーに和菓子でエール 創業50周年の明日香野が石舞台100に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「石舞台100」（1/31～2/1・奈良県）に参加。大寒の冷え込みに負けず完走を目指す選手の皆さまに、和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341453/images/bodyimage1】
石舞台100は奈良の里山を舞台に、40kmのコースを3周する120K部門をメインとした大会です。2周の80K、1周の40K、ロード比率高めの25K、2.6kmのKIDS部門も行われました。
毎年寒い時期の開催となり、降雪や路面の凍結で厳しいコンディションとなることも少なくありません。今年は雪の心配がなく、2日間を通して比較的穏やかな空模様が続きました。大会は怪我人もなく無事に終了し、多くの参加者がレースを楽しんでいました。
明日香野は本大会において、CP2・宮奥ダムエイドにて、「黒糖わらび」「きな粉よもぎあんこ餅」計102パックをお届けしました。次のエイドまで15kmほど離れた区間での和菓子提供となり、エネルギー補給を意識して、しっかりと味わっていく選手の姿が多く見られました。用意した和菓子は1周目で全てなくなるほどの人気となり、寒い季節のレースを支える「ちょっと食べる喜び」をお届けすることができました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341453/images/bodyimage2】
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。トレイルランナーの皆さまに向けた今回の取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341453/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：石舞台100
主催 ：トレイルフェスト
日程 ：2026年1月31日（土）～2月1日（日）
会場 ：あすか風舞台（奈良県高市郡明日香村島庄154）
公式サイト：https://go-trail.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341453/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341453/images/bodyimage5】
プレスリリース詳細へ