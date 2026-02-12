Coway、Align Partnersによる2回目の株主提案に対する正式回答を発表し、株主と持続的成長へのコミットメントを再確認





CowayはJunhyuk Bang会長率いるコア戦略を通じて記録的成長を証明している

また、2026年には内部取引委員会と筆頭独立社外取締役制度を導入し、透明性を強化する

Cowayは役員主導のカンファレンスコールを通じて株主とのコミュニケーションを強化し、2027年まで株主総利回り40％を維持する

韓国ソウル、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 「Best Life Solution Company」であるCowayは、Align Partners Capital Management Inc.（「Align Partners」）が提出した第2回株主提案に対し、企業価値および株主価値を高めるための継続的な取り組みを説明する公式回答を発表しました。

Cowayは今回の回答のなかで、2025年2月に企業価値向上計画を発表して以来、継続的に実施状況の検証を行い、戦略的整合性を積極的に見直し、市場環境の変化に対応した補完策を導入してきたと説明しています。また、Cowayは、計画実施から1年を迎えるにあたり、「企業価値向上計画の実施状況に関する評価」を公表し、株主価値の確実かつ効果的な向上へのコミットメントを再確認しています。

戦略的リーダーシップの下での実績

潜在的な利益相反に関する一部の株主の懸念に対応するため、Cowayは、同社の変革と長期的な成長戦略は、具体的な事業運営上のマイルストーンによって支えられていることを強調しました。同社はさらに、現在のコア戦略は、2020年の買収時にJunhyuk Bang会長が策定したIT駆動型のレンタル・イノベーション・ロードマップに基づくものであると述べています。

社内取締役を務めるBangは、単に筆頭株主の代表というだけでなく、Cowayのビジネス・ストラテジー・オフィサー (BSO)として、デジタル・トランスフォーメーション、製品イノベーション、グローバル展開、未来エンジン戦略などの陣頭指揮を執っています。事業運営全般、組織管理、業務効率化を統括するCowayのJangwon Seo'最高経営責任者（CEO）は、 Bang社内取締役の役割を補完しています。

この説明責任を重視した経営体制の結果、Cowayは2020年から2025年にかけて、売上高で8.6％、営業利益で11.5％、純利益で10.8％の年平均成長率を達成し、数値面において力強い成長を実現しています。

高度なガバナンス基準：取締役会の独立性と透明性の強化

Cowayは、体系的で多段階のロードマップを通じてコーポレート・ガバナンスの水準を向上させるというコミットメントを改めて表明しました。達成した主なマイルストーンと今後の取り組みは以下の通りです。

• 取締役会の構成 ：独立取締役の割合は57%から67%に増加し、KOSPIに上場する主要企業の平均を上回っています。

• 制度的基盤 ：Cowayは、長期的な安定性を確保し、透明性を促進するために、正式なコーポレート・ガバナンス憲章とCEOサクセッション・ポリシーを制定しています。

• 紛争の緩和 ：Cowayと親会社であるNetmarbleとの間の兼務役員はすべて解任され、Cowayは2026年に独立取締役のみで構成される内部取引委員会を発足させる予定です。

• 取締役会の独立性 ：独立取締役のみで構成される報酬委員会と指名委員会が設置されています。

• バランスの取れた説明責任 ：同社は、取締役会のチェック・アンド・バランスを確保するため、筆頭独立社外取締役制度を導入する予定です。

• フィデューシャリー・デューティー ：このほど行われた韓国の商法改正に伴い、Cowayは2026年の定時株主総会で定款変更を提案し、取締役の株主に対する受託者責任を正式に成文化するとともに、取締役会の独立性を大幅に強化するため、「独立したプロセス」を通じて2名の独立取締役を選任する予定です。

株主還元とコミュニケーションの強化

2025年、Cowayは現金配当と自己株式取得をバランスよく組み合わせ、総株主還元率40％を達成しました。また、2027年までの株主総利回り40％を維持しつつ、株主に具体的な利益をもたらすための具体的な取り組みも導入しました。

Cowayはまた、「高配当企業」の要件を満たすことによって株主価値を高め、それによって株主が様々なインセンティブや特典を受ける資格を得ることも計画しています。2026年度の株主還元から、配当と自己株式取得・消却の比率を柔軟に調整し、株主総利回り40%の枠内で対応するとしています。

これと並行して、Cowayは2026年第1四半期決算から、Cレベルのエグゼクティブ主導のオンラインによるカンファレンスコールを導入し、株主とのコミュニケーションをさらに強化させる予定です。本イニシアチブは、投資家の情報へのアクセスを向上させるとともに、同社の投資家向け広報活動をグローバル・スタンダードに合わせることを目的としています。

Align Partnersに対するCowayの回答は、中長期的なバリュエーションと自己資本利益率（ROE）目標、目標とする資本構成の明確化、役員報酬と株主価値の関連性の強化など、株主から寄せられたその他の質問にも対応するものです。

「経営陣と取締役会は、株主の声に耳を傾け、一貫した持続可能な成長を実現するというコミットメントを堅持しています。規律ある戦略的実行と透明性のあるガバナンスを通じて、Cowayはすべての株主のために長期的な価値を最大化する努力を続けていきます」と、Cowayの関係者は述べています。

Cowayの企業価値向上計画の詳細については、同社の投資家情報（Investor Relations）ページをご覧ください。

Coway Co., Ltd.について

1989 年に韓国で設立された Coway は、「Best Life Solution Company」として、水 道水浄化器、空気清浄機、ビデ、マットレスなどの革新的な家庭用電化製品で人々の生活を健 康で快適にする、業界をリードする環境家電企業です。同社の最新の事業である BEREX ブラン ドは、最先端のマットレスとマッサージチェアを通じて、睡眠とウェルネスの向上を目指して います。設立以来、 Coway は環境家電業界のリーダーとなり、集中的な研究、エンジニアリング、開発、そして顧客サー ビスを通じてその地位を築いてきました。同社は、受賞歴のある製品、家庭の健康に関する専 門知識、比類のない市場シェア、顧客満足度、そしてブランド認知度を通じて、革新への献身 を証明しています。Coway は、韓国での事業成功を基盤に、製品ラインの多様化とマレーシア 、アメリカ、タイ、中国、インドネシア、ベトナム、ヨーロッパでの海外事業の加速を通じて 、革新を続けています。同社は2025年に、ライフステージに合わせてパーソナライズされたケアソリューションを提供する、プレミアム高齢者ケアプラットフォーム「Coway Life Solution」を立ち上げました。詳細については、http://www.coway.com/またはhttp://newsroom.coway.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

