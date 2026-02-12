26年度新卒社員の初任給を最高40万円へ引き上げ
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長 野島廣司、以下「ノジマ」）は、(1)優秀な人材の採用に繋げること、(2)高いパフォーマンスを発揮できる従業員のモチベーションアップ、(3)月々の手取り額を厚くし、社員がより安定して生活できる基盤を整えることを目的に2026年度の新卒入社の初任給を最高40万円へ引き上げることを決定しました。
当社では「出る杭は伸ばす」という考えのもと、社歴や役職に関係なく、誰でも自由に発案や、企画を実行するチャンスを提供しております。その具体的な制度として2026年度の新卒入社において、卓越した成果と提案力を持つ学生を対象とした「出る杭入社」（※詳細後述）を新設し、初任給の最高額を40万円に引き上げます。
【2026年度新入社員 初任給について】
改定前：317,000円
改定後：344,000円～400,000円
『出る杭入社』の新設について
ノジマにおいてパートナー社員（アルバイト）として1年以上の勤務経験があり、卓越した成果と提案力を持つ学生を対象とした入社制度：初任給は各種手当を含め最高400,000円を設定します。
※「出る杭入社」は直近1年間の評価をもとに初任給を決定します。
※給与改定について
(1)2026年４月度給与より業績に応じて1,000円～5,000円のベースアップを実施します。
(2)賞与の支給を年４回から２回に変更し、年間の支給総額を変えずに２回分の賞与を「業績手当」として月額給与に上乗せして支給することで月々の手取り額を厚くします。
2026年度の一般入社の初任給は(1)(2)を合わせて改訂前より27,000円増額の344,000円となります。
ノジマは今後も、従業員のワークライフバランスの向上に努め、従業員が働きがいのある会社ＮＯ．1を目指すとともに、従業員、お客様、株主の皆様が幸せになれる企業への成長に努めてまいります。
