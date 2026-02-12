フランスの名作家具「ligne roset」に特化した 正規代理店運営のオンラインストアがオープン
2026年2月11日(水) -
フランスの高級家具ブランド ligne roset（リーン・ロゼ） を正規に取り扱う**小田億株式会社（本社：広島県）**が、同ブランドに特化したオンラインショップ
**「Maison d'Olivier（メゾン・ド・オリヴィエ） -ligne roset exclusive shop-」**を開設しました。
「せっかくなら長く使える、本当に気に入った家具を選びたい」--
そんな想いを抱く方にとって、リーン・ロゼは以前から憧れの存在だったのではないでしょうか。
一方で、張地やカラー、サイズのバリエーションが豊富なこともあり、
「違いがよく分からない」「比較しにくい」と感じていた人も少なくありません。
今回オープンした「Maison d'Olivier -ligne roset exclusive shop-」は、
そうした“選びにくさ”を解消するために生まれた、リーン・ロゼ専門のオンラインストアです。
運営元である小田億株式会社は、自社サイトをはじめ楽天市場やYahoo!ショッピングにて、セレクトショップ「おしゃれ家具・インテリア eFinds（イーファインズ）」を運営。長年にわたりオンラインでの家具販売において豊富な実績を積み上げてきました。
当サイトは、そんな家具販売のノウハウを熟知した正規取扱店が直接運営する、国内でも珍しい“ブランド特化型EC”という位置づけになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340726/images/bodyimage1】
リーン・ロゼは、「TOGO（トーゴ）」に代表されるアイコニックなソファをはじめ、
デザイン性と座り心地を両立させた家具で、世界中にファンを持つフランスブランドです。
見た目の美しさだけでなく、毎日の暮らしにきちんと寄り添う心地よさがある点も、
長く愛されている理由のひとつだと感じます。
今回のオンラインショップでは、ヨーロッパのエスプリを感じる自由で軽やかな感性と、
日常に寄り添う上質なデザインというligne rosetの世界観を軸に、
洗練されたセレクションと店舗では実現が難しいフルラインナップをご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340726/images/bodyimage2】
サイトの特徴
1．正規取扱店直営ならではの安心感
掲載されている商品はすべて国内正規ルートの正規品。
メーカー保証やアフターサービスにも対応しており、
「高価な家具だからこそ、信頼できるところで購入したい」という声に応えます。
2．暮らし目線で整理された商品情報
張地・カラー・仕様といったリーン・ロゼならではの選択肢を、
分かりやすく体系的に紹介。
シリーズごとの特徴やデザイン背景も丁寧に説明されており、
初めてリーン・ロゼを検討する人にも親切な設計です。
3．リーン・ロゼだけに集中したラインナップ
取り扱いをリーン・ロゼに限定することで、
複数のモデルを横断的に比較できるのも大きな魅力。
「どれがいいか迷う時間」も、楽しみに変えてくれる印象を受けました。
小田億株式会社は本ショップを通じて、
リーン・ロゼの魅力をより多くの方々へ届けるとともに、
“家具を選ぶ時間そのものが心地よい体験になる”
そんな新しいオンラインでの家具選びを提案していくとしています。
■ サイト概要
ショップ名：Maison d'Olivier -ligne roset exclusive shop-
URL：https://www.roset-efinds.tokyo/
Instagram：https://www.instagram.com/efinds.roset.official/
(@efinds.roset.official)
運営会社：小田億株式会社（ligne roset 正規取扱店）
