― なぜ印刷業務は“特定の人”に集中するのか ― 【定型ファイル処理業務 実態調査・第2回】
業務が止まる原因は「人」だった
第1回では、定型業務の入口にある印刷作業が、業界横断でボトルネックになっている構造を整理しました。
第2回では、その背景にあるもう一つの共通課題、
**印刷業務の属人化（特定の担当者への集中）**に焦点を当てます。
医療、製造、建設、教育、一般企業といったいろいろな業界の公開資料を整理すると、
印刷作業が“経験のある担当者”に集中しているケースが少なくありません。
なぜ印刷業務は“担当者固定”になりやすいのか
印刷作業は一見単純ですが、実際の現場では次のような判断や確認が繰り返されています。
プリンタごとの設定差異の把握
用紙サイズや部数の指定
両面／片面の選択
並び順やページ順の確認
印刷エラーへの対応
これらを経験的に把握している人がいると、自然とその人に業務が集まりやすくなります。
結果として、
「あの人に頼めば早い」
「設定が分かる人が限られている」
「新人には任せにくい」
という状況が固定化され、印刷業務が属人化します。
属人化が引き起こすリスク
印刷業務の属人化は、次のような問題を生みます。
担当者が不在になると業務が止まる
引き継ぎが難しい
手順が文書化されない
改善の機会が失われる
高度な専門業務ではなく、定型的な印刷作業が属人化しているという点が、
今回の整理で浮かび上がった特徴の一つです。
属人化を防ぐために必要なのは「操作の標準化」
属人化の解消には、
手順を固定する
操作を減らす
誰がやっても同じ結果になる
という基本的な考え方が重要です。
印刷業務は、こうした標準化の効果が出やすい定型工程の代表例です。
印刷作業を「まとめて処理する」という選択肢
こうした背景の中で、
印刷業務をまとめて処理できる仕組みが注目されています。
その一例が、**Windows用ソフトウェア「PrintConductor（プリントコンダクター）」**です。
製品情報：
PrintConductorは、印刷設定を一度行うだけで、
複数のPDFやMicrosoft Officeファイルをはじめとする
約90種類のファイル形式を一括で印刷できるWindows用ソフトウェアです。
主な特長
複数ファイルをまとめて印刷可能
印刷設定を一度行えば自動処理
PDF／Word／Excel／PowerPoint ほか多数形式に対応
手作業による繰り返し操作を削減
インストール後すぐに使用可能なシンプル設計
無料体験版あり（機能確認可能）
法人向け見積対応
操作の流れ
ファイルを選択
プリンタを設定
スタートを押す
あとは自動で印刷が進みます。
この仕組みにより、
操作を特定の担当者に依存させず、
印刷工程を標準化しやすくなります。
DXの前に日常業務を楽にするという考え方
すべての業務を一気に自動化することは現実的ではありません。
しかし、定型業務の印刷工程を楽にするだけでも、
現場の負担は大きく変わります。
印刷業務を「楽にする」ことから始めて
印刷業務にかかる時間とコストを削減する
製品情報
PrintConductor プリントコンダクター
複数のPDFやOfficeファイルを一括で印刷できるWindows用ソフトウェア。
無料体験、機能紹介、法人向け見積対応については、日本公式サイトをご覧ください。
公式サイト：
https://5boshi.jp
会社概要・お問い合わせ先
会社名：株式会社ビクパソネット
代表取締役：柴田 光晴
適格請求書発行事業者登録番号：T2130002030063
本調査は、公開されている統計資料、業界資料、行政資料などの
一次資料をもとに、現場業務の実態が分かる形で整理したものです。
特定の製品や手法を前提とせず、日常業務における課題の把握を目
的としています。
配信元企業：株式会社ビクパソネット
