不動産状態評価市場は検査業務を超えて拡大し、2029年までに世界需要は50億ドルを突破
不動産状態評価市場は、取引中心の検査業務から、長期的な資産管理、リスク低減、規制遵守における中核機能へと構造的転換を進めています。2029年までに市場は50億ドルを超えると予測されており、デジタルおよび自動化ツールの導入加速、気候リスクの高まり、グリーン建築施策の拡大により支えられています。
従来の購入前検査や融資審査目的に限定されるのではなく、不動産状態評価は現在、住宅、商業施設、公共・機関施設のポートフォリオ全体において、資産耐久性、保険適格性、持続可能性適合性の評価に広く活用されています。
北米が不動産状態評価市場拡大を主導
北米は2029年において最大地域市場を維持すると予測されており、市場規模は19億1,400万ドルに達する見込みです。これは2024年の13億1,200万ドルから拡大するもので、成長は以下と密接に関連しています：
・デジタルおよび自動評価プラットフォームの統合
・グリーン建築および建物改修施策の導入拡大
・規制および保険主導による評価要件の増加
北米の中では、アメリカ合衆国が最大の国別市場となり、2029年までに市場規模は16億3,000万ドルに達し、年平均成長率8%で成長すると予測されています。
ソフトウェアが市場を主導し、サービス分野は専門価値を拡大
構成要素別では、ソフトウェアが2029年に市場の67%、金額にして33億5,100万ドルを占める見込みです。ソフトウェア導入は以下の能力により推進されています：
・検査、記録作成、報告作業の効率化
・データ精度および一貫性の向上
・クラウドおよびモバイル基盤を活用したリアルタイム共同作業
・分析および人工知能を活用した予知保全支援
一方で、サービス分野はソフトウェアよりも速い成長を示しており、評価がより複雑化し規制対応が重視される中で、専門家主導の評価、コンサルティング、助言サービスがより高い価値を生み出しています。
住宅不動産が用途別需要の基盤に
不動産種類別では、住宅不動産が最大セグメントを維持し、2029年には市場の44%、金額にして22億600万ドルを占める見込みです。需要は以下により支えられています：
・売買前の住宅検査要件の増加
・住宅ローンおよび融資条件の厳格化
・安全性および維持管理リスクに対する意識向上
・定期評価を必要とする老朽化住宅の増加
デジタル化が進む中でも現地物理評価は不可欠
評価種類別では、現地物理評価が引き続き最大となり、2029年には市場の41%、金額にして20億6,900万ドルを占める見込みです。この優位性は以下の直接評価ニーズを反映しています：
・構造健全性
・機械、電気、配管システム
・安全性および規制適合状況
・予防保全および改修計画
デジタルツールは効率を高める一方で、自動化や遠隔手法では確認できない欠陥の特定には、現地物理評価が依然として重要です。
デジタルおよび自動化ツールが評価提供方法を変革
デジタルおよび自動評価ツール分野は最大技術カテゴリーとなり、2029年までに13億8,500万ドル、市場の28%に達すると予測されています。成長は、検査速度向上、人為ミス削減、人工知能分析活用、大規模不動産データ管理ニーズにより支えられています。
