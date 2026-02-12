書籍「Made in India：Desh Bandhu GuptaとLupin、インド製薬業界の歩み」、ムンバイで発売





インド、ムンバイ, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- Sundeep Khanna氏とManish Sabharwal氏によって執筆された書籍Made in Indiaは、インドの製薬業界の台頭、Lupinの誕生と進化（BSE：500257）（NSE：LUPIN）（REUTERS：LUPIN.BO）（BLOOMBERG：LPCIN） 、および同社創業者であるDesh Bandhu Gupta氏の数奇な人生という、3つの注目すべき歩みを描いています。この3つの歩みは、かつて輸入医薬品に完全に依存していた国が、いかにして世界の薬局と呼ばれる存在へと成長したのかを浮き彫りにしています。この本では、早くから逆境にさらされ、特権や後ろ盾を持たずに育った一個人の人生が、予期せぬ形で強い意欲と向上心を育み、厳しい国家環境を乗り越えながら、国の医療優先課題と国際基準を融合させ、120か国以上の患者に医薬品を届ける数十億ドル規模の企業を築き上げた過程が紹介されています。



(L to R) - Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; Vinita Gupta, Lupin; Moderator, Manish Sabharwal.



Made in India は、ラジャスタン出身の村の少年が、教師や教授を経て、製薬業界で働いた後、評価額が100億ドルに達する会社を設立するまでの道のりを示しています。本書は、ロールモデルを考えると起業家になるとは思われなかった人物が、既存の体制に抗い、教職や製薬業界での仕事を離れ、成功した企業を築き上げ、世界トップクラスの産業の発展を後押しし、一国を代表するビジネスの象徴となっていくまでを描いた物語です。

TeamLease Servicesの共同設立者であるManish Sabharwal氏と、ジャーナリストのSundeep Khanna氏によって率直な筆致で書かれた本書は、世界最大級のジェネリック医薬品メーカーのひとつを築き上げる過程において、達成と成功だけでなく、失敗、財務危機、そしてリーダーシップがもたらす個人的な代償を正面から描いています。これは、神話化に頼らない起業の姿を描いた引き込まれるような描写であり、制度がいかに時間をかけて築かれ、厳しく試され、そして決意をもって再建されていくのかを示しています。Made in Indiaは、Desh Bandhu Gupta氏が、一介の教授から 製薬業界の巨人へと変貌を遂げ、 人々の満たされていないニーズに応えることに自らの 真の使命を見出すまでの軌跡を、鮮やかな逸話を織り交ぜながら綴っています。本書は、未来のリーダーたちに向けた力強いメッセージを投げかけるとともに 、 先見性ある起業家としての彼の歩みを通じて、挫折を経験しながらも不屈の精神と揺るぎない信念をもって再び立ち上がってきた姿を描いています。

Made in India はまた、 Desh Bandhu Gupta氏の妻である Manju Gupta氏 が、Lupinを築き上げる過程における数々の試練と成功の中で果たした 極めて重要な役割にも光を当てています。夫妻はまた、Lupinとインドが医薬品の信頼できる世界的サプライヤーとして成長を遂げる中でもなお、地域社会への奉仕活動や農村支援プログラムを構築してきました。

インドは今や、世界の薬局となっています。アメリカ人が毎年消費する4000億錠の錠剤の約半分がインドで製造されており、世界のワクチンの60％もインド製です。また、米国で医薬品を販売する米国食品医薬品局（FDA）の認可を受けた700の工場のうち、約3分の1がインドに所在しています。インド製薬業界の共同創造者であるYusuf Hamied博士（Cipla）、Anji Reddy氏（Dr. Reddy's）、Parvinder Singh氏（Ranbaxy）、Dilip Shanghvi氏（Sun）、Ramanbhai Patel氏（Zydus-Cadila）、Habil Khorakiwala氏（Wockhardt）、およびDBG氏（Lupin）は、他の誰もが見抜けなかったものを見通していたからこそ、各社の収益や輸出、利益以上に、インドにとって重要な存在です。こうした取り組みにより、彼らはインドのソフトパワーとハードパワーを高めるとともに、多国籍企業がインド企業に対して不当な優位性を持つという神話を打ち破り、インドの輸出能力に対する悲観論に終止符を打ち、医薬品産業をインド最大級の製造業の成功例へと押し上げました。彼らはともに、優れた起業家と賢明な政策が結び付けば、発展途上国であっても複雑な産業において主導的地位を築くことができるという事実を、世界に示しました。また彼らは、インドを「世界の薬局」と呼ばれる存在へと押し上げました。

ローンチイベントでは、Made in Indiaが生き生きと体現され、著者および出版社がそれぞれの歩みを語りました。その後、「インド製薬の過去と未来」 をテーマにした充実した活発なパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションには、製薬業界のリーダーであるDilip Shanghvi氏（Sun Pharma）、Yusuf Hamied博士（Cipla）、G.V. Prasad氏（Dr. Reddy's）、Vinita Gupta氏（Lupin）、Prof. M.M. Sharma（Institute of Chemical Technology（ICT）（旧UDCT）元教授）が参加しました。パネルでは、リーダーシップや国家建設、そして世界的に医療を手頃で利用しやすいものにする上でインド製薬業界が果たす極めて重要な役割について、見解が示されました。

本書への賛辞：

Sun PharmaのDilip Sanghvi氏は、次のように述べました。「DBG氏は、インドとインドの患者のために心を尽くした、先見の明を持つ人物でした。卓越性を追求し続ける姿勢こそが、彼の人物像を形作っていました。彼は私たち全員にとって卓越した模範であり、インドが世界の薬局へと歩みを進めるうえで、その道筋を築いた真の立役者の一人でした。」

CiplaのYusuf Hamied氏 は、次のように述べました。「DBG氏は、患者に貢献するという強い決意と深い使命感に導かれ、極めてささやかな出発点からLupinを築き上げました。DBG氏の人生の物語は、人々に大きな刺激を与えるだけでなく、一人の人間が抱く使命が、いかに世界中で医療を手頃で利用しやすいものにできるかを思い起こさせてくれます。」

Made in Indiaは、世界におけるインドの位置づけを考えるすべての人々、インドから世界をリードする産業のロールモデルを求める人、価値ある企業を築くためのインスピレーションを求める起業家やビジネスパーソン、そして、野心や挑戦心、やり抜く力を育もうとするインドの若者とその親たちに向けた一冊となっています。

Lupinについて

Lupin Limitedは、インド・ムンバイに本社を置く世界的な製薬企業で、120以上の市場で製品を展開しています。Lupinは、ブランド医薬品およびジェネリック医薬品、複雑なジェネリック医薬品、バイオテクノロジー製品、医薬品原薬（API）など、幅広い医薬品分野を手掛けています。医療専門家や消費者から世界的に信頼される同社は、インドと米国において呼吸器系、循環器系、抗糖尿病、抗感染、消化器系、中枢神経系、女性健康など複数の治療領域で強固な地位を確立しています。Lupinは世界中に15の最先端製造拠点と7つの研究センターを擁し、24,000人以上の専門スタッフを擁しています。Lupinは子会社であるLupin Diagnostics、Lupin Digital Health、Lupin Manufacturing Solutionsを通じて、患者の健康成果向上に取り組んでいます。Lupin Human Welfare and Research Foundationは、インドの8州にまたがる26地区・5,400村において、202万人超の人々に支援を届けてきました。

詳しくは、 www.lupin.comをご覧いただくか、LinkedIn（ https://www.linkedin.com/company/lupin ）をフォローしてください。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2889765/Panel_Discussion_Lupin.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2889762/Book_Launch_Lupin.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2461104/Lupin_Logo.jpg?p=medium600



(L to R) - Author Sundeep Khanna; Chiki Sarkar, Juggernaut Books;Manju D Gupta, Lupin;Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Vinita Gupta, Lupin; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s;Nilesh Gupta, Lupin; Author Manish Sabharwal.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com