住宅の省エネ基準義務化や上位等級への対応が求められる中、充填断熱の分野でも性能のアップデートが進んでいます。マグ・イゾベール株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長グレゴリー・リー）は、グラスウール断熱材「イゾベール・スタンダード」に新ラインナップ「λ34」を追加し、2026年6月に発売します。









住宅の省エネ基準義務化や上位等級への対応が進む中、イゾベール・スタンダードは「変わらぬ価値」と「進化する性能」を両立。従来の植物由来の結合剤による安心・安全な品質はそのままに、熱伝導率0.034W/(m・K)という高い断熱性能を実現しました。住宅の未来を支える断熱材として、これからのスタンダードを築いていきます。





イゾベール・スタンダードλ34





■24K(密度24kg/m3／立方メートル)品の熱伝導率λ35→λ34で充填断熱の新標準へ

断熱性能の進化により、上位性能の外皮仕様にもスムーズに対応できる、充填断熱の新しいスタンダードです。

断熱性の高い開口部や付加断熱と合わせて検討することで、GX志向型住宅水準の外皮仕様の実現にも寄与します。「λ34」のラインナップ発売に伴い「λ35」のラインナップは、2026年秋に生産終了を予定しています。

これにより、イゾベール・スタンダードは、16K品「λ38」と24K品「λ34」のラインナップとなります。









■施工性(密度24kg/m3／立方メートル)を維持し、扱いやすさも両立

密度を下げすぎず、現場での使い勝手の良さが施工品質も確保。どなたでも安心して使える断熱材です。









■住宅購入者の7割以上が「植物由来の結合剤」を使用したグラスウール断熱材を支持

マグ・イゾベールが20代から60代までの613人を対象にインターネット調査を実施したところ、7割以上の方が住宅の断熱材として「植物由来の結合剤を使用したグラスウール断熱材」を使いたいと回答しました。その背景には、住宅に使用する建材には家族の健康を守るために植物由来の製品を選びたいという意識があると考えられます。





インターネット調査 (マグ・イゾベール株式会社調べ)





リサイクルガラスを主原料とするグラスウールは、不燃で長期間性能が持続する安全安心な断熱材です。マグ・イゾベールは、我々が所属しているサンゴバングループの「MAKING THE WORLD A BETTER HOME」というパーパスに基づき、グラスウール断熱材を通して安全安心、快適な住環境づくりへの支援をはじめ、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。サンゴバングループは、2019年にいち早く 2050年カーボンニュートラルを宣言し、その実現に向けて取り組んでいます。グループの一員であるマグ・イゾベールも日本のグラスウール業界では初となる国際的な第三者機関による環境認証プログラム「EPD」ラベルを取得。LCA(ライフ・サイクル・アセスメント)に基づく製品1m2あたりの二酸化炭素排出量を公開するなど、環境への貢献も積極的に取り組んでまいります。









■製品概要

名称：イゾベール・スタンダード

用途：住宅用断熱材





画像1





画像2





販売対象：建築設計事務所、住宅メーカー・工務店、リフォーム業、その他建設業









■会社概要

商号 ： マグ・イゾベール株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 グレゴリー・リー

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 サンゴバンビル

設立 ： 1987年(昭和62年)4月1日

事業内容： (1)ガラス短繊維製品の製造ならびに販売

(2)断熱材・吸音材およびその他建築用材料の製造ならびに販売

(3)前各号に関連する工事の設計、監理、技術指導ならびに施工

(4)前各号に付帯関連する事業

資本金 ： 22億円

URL ： https://www.isover.co.jp









【マグ・イゾベール株式会社について】

1665年にフランスで設立された王立鏡面ガラス製作所を起源とするグローバルカンパニー、サンゴバン・グループの一員として、「MAKING THE WORLD A BETTER HOME」のパーパスのもと、お客様と共に、そしてお客様のために、地球環境に配慮しながら、すべての人の暮らしにポジティブな影響と幸福をもたらし、生活の質とパフォーマンスを向上させる材料およびソリューションを設計・製造・販売しています。