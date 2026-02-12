資産運用の専門医Lifetime IFAを運営するジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役社長：八代 幹雄)は、相談料0円でプロに直接資産運用に関する悩みを相談できるWebサイト『マネリード』を2026年1月16日(金)に開設しました。





マネリード（資産運用の相談サイト）









■サービス概要

「マネリード」は1回30分から無料で、資産運用のプロにオンラインで直接相談できる資産運用相談プラットフォームです。

NISA、投資信託、株式、債券、老後資金対策など、幅広いテーマについて、特定の金融機関に属さないIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が中立的な立場でアドバイスを提供します。

●何から始めればいいかわからない

●今の運用方法が正しいのか不安

●自分の資産を一度、プロに客観的に見てほしい





こうした悩みを持つ方が、まずは気軽に、無料でプロに相談できる場として『マネリード』を立ち上げました。

マネリード： https://www.jw-advisers.co.jp/monelead/









■開設背景｜「情報が多すぎて、相談先が分からない時代」

近年、株式市場の活況やNISA制度の拡充などを背景に、資産運用への関心が高まっています。

その一方で、次のような悩みを抱えている方もいらっしゃいます。

「何から始めればよいかわからない」

「自分に合った運用方法が判断できない」

「今の運用のやり方が本当に正しいか不安」





さらに、情報過多の時代においては、正しい情報を見極めること自体が難しく、「安心して相談できる相手が見つからない」という課題も顕在化しています。

現在は、本・YouTube・SNSなどを通じて、誰もが手軽に投資情報へアクセスできる時代です。

しかしその一方で、SNSやYouTubeは、金融の実務経験を持たない人たちが、無責任に情報発信をしている場合も多く、下記のようなケースが見受けられます。





・誤情報が発信されている

・極端な成功体験の拡散

・メリットばかりが強調され、リスクや注意点が十分に発信されていない





情報があふれる時代だからこそ、「正しい情報をもとに、個々の状況に照らしてアドバイスしてくれる信頼できる相談相手」の存在が、今まさに求められています。









このような課題を背景に、資産運用のプロであるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が中立的な立場で直接相談に応じ、長期的な資産形成を支援する場として「マネリード」を開設しました。

マネリードは、納得したうえで一歩踏みだすための資産運用の相談の場です。









■IFAとは

IFAとは特定の金融機関(銀行や証券会社等)に所属せず、独立した立場で資産運用のアドバイスを行う専門家です。

正式には、Independent Financial Advisor(インデペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)の略称で、金融機関の都合に左右されない中立的な視点で相談できる点が大きな特徴です。

IFAが資産運用の相談先として選ばれる理由は、次の3点にあります。

「専門的な知識」「豊富な実務経験」「アドバイスの中立性」





マネリードでは、これらを備えたIFAが、資産運用における一貫したサポートを提供しています。





・資産運用に関する基本的な説明

・現状分析/悩み・不安解消のためのアドバイス

・証券口座開設のサポート

・具体的な金融商品の提案・購入手続き

・運用開始後のアフターフォロー









■当社の主な特徴

(1)大手金融機関をはじめとする証券会社・銀行にて豊富な実務経験を積んだメンバーが在籍

(2)商品ありきの提案ではなく、まずお客様の資産全体の設計や目的整理を重視

(3)特定の商品販売を目的としない、中立的な立場でのアドバイス

(4)運用開始後も、組織として継続的にサポートするアフターフォロー体制

(5)転勤がなく、長期的な関係を築ける体制

(6)無理な勧誘を行わず、相談者のペースを尊重した対応





当社では、資産運用は「ゴール」ではなく「資産運用は人生を豊かにするための手段」という考え方を大切にしています。





●不安なく続けられているか

●判断に迷ったときに相談できる相手として存在できているか

●人生設計や投資目的に適した運用ができているか





上記の点を何よりも大切にし、長期的な視点でお客様に寄り添う伴走型のサポートを提供しています。





「これで合っているのか分からない」

「どうしたらいいか分からない」

「誰かに一度、相談したい」





そう感じたときこそ、相談のタイミングです。

マネリードは、資産運用を始める前の不安から、運用後の継続的なサポートまで、長く伴走する相談先でありたいと考えています。

「自分の家族にも自信を持って紹介できるものだけを提案する」

その想いを軸に、一人ひとりの相談者と誠実に向き合い続けます。









■サイトの特徴

(1)経験豊富なIFAに直接相談できる「無料オンライン相談予約」

マネリード最大の特徴は、経験・知識が豊富なIFAへ無料で直接相談予約ができる点です。

NISA、投資信託、株式、債券、老後資金対策など幅広いテーマに対応し、オンライン相談も可能。特定の金融機関に偏らない中立的な立場から、一人ひとりに合ったアドバイスを提供します。





(2)目的別に選べる資産運用サポートメニュー

サイト内では「資産運用の始め方」「保有商品の分析」「ポートフォリオ診断」「ライフプラン設計」「NISA活用と商品の選び方」など、相談目的に応じたメニューを選択できます。

資産運用初心者からすでに運用経験のある方まで、自身の状況に合わせて相談が可能です。





(3)無理な勧誘を行わず、相談者のペースを尊重した【長期伴走型サポート】

マネリードでは、短期的な資産運用を目的とした提案は行わず、人生を見据えた長期的な資産形成を重視しています。資産全体の設計、資産全体の最適化をプロがアドバイスしてくれます。

相談後も継続的なフォローを前提としたサポート体制を整え、ライフステージの変化や新たな悩みが生じた際にも、「いつでも相談できる場所」として寄り添い続けます。

長く安心して利用いただけるよう、いつでもみなさんに寄り添う伴走者として。





相談できるテーマ









■マネリードはこんな方におすすめ

(1) 値動きに一喜一憂せず、安心して資産運用を行いたい方

(2) プロによる「お金の健康診断(無料の資産分析)」を受けたい方

(3) 将来に漠然とした不安を感じている方

(4) ネットやSNSの情報に振り回され、疲れてしまった方

(5) 投資で損失を出し、立て直し方法が分からない方

(6) まとまった資金の活用方法に迷っている方

(7) 資産運用をこれから始めたい方

(8) 基礎から分かりやすく丁寧に教えてほしい方

(9) 退職・セカンドキャリア・相続などを意識し始めた方

(10)忙しく、運用に時間が割けていない方





一つでも近いと感じた方は、マネリードでご相談ください。

相談は完全無料です。

マネリードで資産運用アドバイザーに相談する(無料)

https://www.jw-advisers.co.jp/monelead/





ご相談事例(1)









ご相談事例(2)









■サイト概要

サイト名 ： マネリード

URL ： https://www.jw-advisers.co.jp/monelead/

対応機種 ： PC、スマートフォン、タブレット

開設日時 ： 2026年1月16日(金)

利用料金 ： 無料(相談・予約)

運営・企画 ： Lifetime IFA(運営：ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社)









■会社概要

商号 ： ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 関東財務局長(金仲)第901号

代表者 ： 代表取締役 八代 幹雄

所在地 ： 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目4‐10人形町センタービル9階

設立 ： 2019年9月20日

事業内容： 1.金融商品仲介業 2.生命保険の募集に関する業務

3.経営に関するコンサルティング

4.前各号に付帯関連する一切の事業

資本金 ： 25百万円

URL ： https://www.jw-advisers.co.jp/

※当社は金融商品仲介業者であり、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

※金融商品の売買契約は、お客様と所属金融商品取引業者等との間で直接締結されます。

※当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。





所属金融商品取引業者等、手数料等に関する重要事項の詳細は、

以下の「金融商品取引法に基づく表示」をご確認ください。

（ https://www.jw-advisers.co.jp/legal-indication/ ）





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 Lifetime IFA

TEL ： 03-4214-8480

メール ： lifa@jw-advisers.co.jp

Webサイト： https://www.jw-advisers.co.jp/lifetime-ifa/