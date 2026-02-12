クラウドファンディングで700万円以上を達成した、スーツを6分の1に折りたたんで衣類とコンパクトに収納する「SU-PACK6分の1α」を販売する、株式会社ヴェリー(本社：大阪府東大阪市稲田上町、代表取締役：若林 正蔵)が、2026年2月25日水曜日～2026年3月3日火曜日まで近鉄百貨店上本町店2F、プラグスマーケット近鉄上本町で開催される、「いいもの発見！東大阪コレクション」に出店します。









「いいもの発見！東大阪コレクション」は、東大阪製品をもっと知っていただく企画で、独自性のある商品が出店されます。

株式会社ヴェリー出店の「SU-PACK6分の1α」は、1アイテムで2億円以上を売り上げているSU-PACKシリーズの中でも「スーツと衣類」をコンパクトに収納でき、出張や旅行に重宝できるアイテムとしてクラウドファンディングで700万円以上を達成した商品を出店しています。





また、同出店で、他社にない独自のアイデア商品、四方から靴を包むシューズケース「KUTSUMU」も出店いたします。









【出店商品】「SU-PACK6分の1α」

「SU-PACK6分の1α」1





「SU-PACK6分の1α」2





【出店商品】「KUTSUMU」

「KUTSUMU」1





「KUTSUMU」2





近鉄百貨店上本町店2F、プラグスマーケット近鉄上本町で開催

「いいもの発見！東大阪コレクション」









【出店商品概要】

商品名： SU-PACK6分の1α

価格 ： 12,100円(税込)

URL ： https://www.very-idea.jp/su-pack1-6%CE%B1.html









商品名： KUTSUMU

価格 ： 4,290円(税込)

URL ： https://www.very-idea.jp/kutsumu.html