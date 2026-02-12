新しいおもてなしの感動を創造するFSX株式会社(所在地：東京都国立市、代表取締役社長：藤波 克之、以下略：FSX)はこのたび、布おしぼりにオリジナルの刺繍を施す「刺繍おしぼりサービス」を開始します。FSXが開発したおしぼり専用のタオルに、店名やロゴなどご希望のデザインを刺繍したオリジナルのおしぼりを、全国に広がるFSXの同業パートナー(VBパートナー)と協力し、FSXの配送圏内はもとより日本全国(*)にお届けしていきます。

(*)一部地域ではサービスをお受けできない場合もございます





刺繍おしぼり





コロナ禍以降、おしぼり上のウイルスや菌を抑制するFSXの『VBおしぼり』の需要が高まるなか、差別化・おもてなしサービスの一つとして「おしぼり」を捉えていただく機会が増えています。使い切りのおしぼりへの切り替えが進む一方で、より高級な布おしぼりへの需要も高まり、近年では「刺繍おしぼり」に対する問合せが全国から寄せられるようになりました。これまでにもアメリカの日本食レストランをはじめ、一部で刺繍の名入れサービスを行っていましたが、より幅広い需要に対応できる生産・配送体制が整い、このたびオリジナル刺繍サービスの提供を開始します。





FSXは2023年に開催された、国際芸術祭・東京ビエンナーレ2023で「おしぼりリンケージ」に参画しています。このプロジェクトでは、国内外25名のアーティストが「おしぼりリンケージ」のために描き下ろした原画作品を、白いキャンパスに見立てた「おしぼり」に刺繍で表現しています。毛足の長いおしぼりタオルに刺繍を施し、作品として忠実に再現していくことは、これまで行ってきたワンポイントの刺繍おしぼりとは全く違うアプローチと技術が求められ、20年来の事業パートナーであるベトナムの刺繍工場と何度も試作を繰り返す、限界への挑戦になりました。この時に培った刺繍技術により、ワンポイントの刺繍から、おしぼりでは難しいとされていた全面刺繍までが可能となっています。また全国各地のVBパートナーと協力することで、導入から生産・配送までをセットにしてお届けできる体制を整えています。





「モノのサービスではなく心のサービス」としておしぼりの価値は無限大だと考えているFSXは、これまでにも抗ウイルス・抗菌の衛生技術VBをベースに、TPOに合わせて香りや温度、色や手触りといった五感に訴える付加価値をつけ、おしぼりを深化・進化させてきました。お店の第一印象にも直結するおしぼりだからこそ、おもてなしを下支えする大切なパートナーとして貢献できるよう、FSXはこれからもおしぼりの可能性を創造し、お客様の心に届くサービスや製品の提供に努めていきます。









【参考資料】

■刺繍おしぼり専用サイト： https://www.fsx.co.jp/o_embroidery_oshibori/

ワンポイント刺繍から全面刺繍まで、お客様のご要望をお伺いして、オリジナルの刺繍おしぼりを制作していきます。詳しくは刺繍おしぼり専用サイトをご覧ください。





刺繍おしぼり参考例





＜『おしぼりリンケージ』について＞ https://oshibori.tokyobiennale.jp/

「おしぼり」に「アート」を掛け合わせ、東京のど真ん中から世界に向けてOSHIBORIの価値を発信するプロジェクトとして、東京の地場に発する国際芸術祭『東京ビエンナーレ2023』で発表されました。

「おしぼり」をアート作品を載せる白いキャンバスと見立て、国内外の参加アーティストに原画の制作を依頼、集まった原画をおしぼりに刺繍して作品化(以下、アートおしぼり)しています。これらのアートおしぼりは、開催期間中『おしぼりリンケージ』参加店舗で実際に提供され、身近な存在であるおしぼりを通じて、ちょっと敷居の高いアートに偶然出会う機会を創出。また特設会場では、約1か 月に渡って人々をもてなしたアートおしぼりと、未使用のアートおしぼりを並べて展示し、作品の変化を楽しむとともに、限りある資源を循環させる「レンタルおしぼり」の魅力を再考するプロジェクトです。









＜FSX株式会社について＞ https://www.fsx.co.jp/

「おしぼりは物のサービスではなく心のサービス」を理念に、1967年に貸しおしぼり業として創業。日本発祥のおしぼりを、衛生とおもてなしの「おしぼり文化」として再定義し、抗ウイルス・抗菌の衛生技術『VB(ブイビー)』や製造加工機の開発、アロマやデザインを取り入れ、OSHIBORIを文化ごと世界に輸出するなど、ソフトとハードの両面からおしぼりの新たな価値や市場を創出しています。2025年にはFSXのブランドコンセプトを伝える新スタイルの飲食店「Expression Kawaguchiko」を富士河口湖町に開業。国内外へ広くOSHIBORI文化を広めるため、おしぼりから広がるおもてなしの感動を創造し続けます。





通販サイト「イーシザイ・マーケット」： https://www.e-shizai.net/

ポケットおしぼり ： https://www.pocket-oshibori.jp/

抗ウイルス・抗菌『VB』 ： https://www.virusblock.jp/

エイジングケアサポート『VB-COSME-』 ： https://www.pocket-oshibori.jp/

おしぼり冷温庫『REION』 ： https://www.reion.jp/

FSX Facebookページ ： https://www.facebook.com/fsx.co.jp/

FSX Instagram( @fsxkoho ) ： https://www.instagram.com/fsxkoho/

FSXリクルーティングサイト ： https://www.fsx.co.jp/careers/

フレンチカフェ＆テラス『Expression Kawaguchiko』： https://f-expression.com/kawaguchiko/









＜FSX富士株式会社について＞ https://www.fsx.co.jp/fsxfuji_oshibori/

FSX富士株式会社は、東京・国立の地で創業55年を迎えるFSX株式会社のグループ会社として、2020年9月に富士河口湖町に設立いたしました。「おしぼりは物のサービスではなく心のサービス」を理念として、富士五湖を中心におしぼりのレンタル、企画販売事業を展開しています。FSXグループならではの、抗ウイルス「VBおしぼり」や、天然アロマのおしぼり等、エリア唯一のおしぼりを提供しています。今年、富士河口湖町の観光資源であるラベンダーを活用した『ふじぴょん』おしぼりを開発。今後も観光資源豊富な富士山麓の地で、地域密着型事業による利点を活かしたマーケティングにより、おしぼりの新たな可能性を引き出す積極的な製品開発を行ってまいります。