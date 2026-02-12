世界3,700万以上のダウンロード実績を持つカレンダーアプリ「ジョルテ」を提供する株式会社ジョルテ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下花 剛一、以下「ジョルテ」)は、兵庫県南あわじ市と連携し、イベント情報プラットフォーム「イベンティア」を南あわじ市公式LINEから利用できる仕組みの提供を開始しました。

本取り組みにより、市内に散在していたイベント情報を「イベンティア」に集約し、市公式LINEを起点として、観光客や市民に分かりやすく、タイムリーにイベント情報を届けることが可能となります。





イベンティア画面イメージ





イベント情報を、一覧・詳細・地図で横断的に確認できる「南あわじ市イベント＆マップ」画面





■連携の背景

南あわじ市ではこれまで、市内で開催されるイベント情報が、主催者ごとのWebサイトやSNS、紙媒体など、さまざまな場所に分散して発信されており、

・どこで、いつ、何が開催されているのか分かりにくい

・情報がまとまっていないため、探すのに手間がかかる

といった課題がありました。

また、情報を集約できたとしても、それをどのように市民や観光客に届けていくか、という点も、大きな課題となっていました。









■イベンティア×公式LINEによる解決

今回の連携により、南あわじ市内で開催されるイベント情報を「イベンティア」に集約し、市公式LINEから簡単にアクセスできる導線を整備しました。

これにより、

・観光客や市民は、公式LINEから迷わずイベント情報に辿り着ける

・エリアやジャンル、開催日などで直感的にイベントを探せる

・主催者にとっても、より多くの人に情報を届けやすくなる

といった効果が期待されます。

単なる情報の「掲載」にとどまらず、集約した状態で、“届く形”で発信できる仕組みを実現した点が、本取り組みの大きな特長です。









■地域のにぎわい創出と持続的な情報発信へ

イベンティアは、エリアやジャンルを問わず、あらゆるイベント情報を網羅的に集約し、地図やカテゴリを使って直感的に検索できるイベント情報プラットフォームです。

今回の南あわじ市との連携は、行政と民間サービスが協力し、地域に点在していた情報を価値ある「地域資産」として再編集し、継続的に発信していくモデルケースとなります。

ジョルテは今後も、自治体や地域団体との連携を通じて、地域の魅力やにぎわいを、より多くの人に、より分かりやすく届ける取り組みを進めてまいります。









■イベンティアについて

イベンティアは、エリアやジャンルを横断してイベント情報を集約し、地図やカテゴリで直感的に検索できるイベント情報プラットフォームです。

イベント情報の収集・整理・発信を一体で行うことで、主催者・自治体・利用者のそれぞれにとって使いやすい情報環境の構築を目指しています。





イベンティアについて





■会社概要

株式会社ジョルテ

所在地 ： 本社・東京都千代田区

支社・広島県広島市

代表取締役社長： 下花 剛一

事業内容 ： カレンダーアプリ「ジョルテ」の開発・運営、

イベント情報プラットフォーム

「イベンティア」の開発・運営





【関連URL】

・株式会社ジョルテ 公式サイト

https://www.jorte.com/

・イベント情報プラットフォーム「イベンティア」

https://app.eventia.site/









