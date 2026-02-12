自然環境の過酷さをフィッシング事業で培ったDAIWAならではのモノ作りに徹し酷暑や寒風など気象変化の中でも日々をより快適に過ごすデイリーライフを提案する全天候型ウェア・DAIWA247シリーズの常設店を「阪急うめだ本店(8階)GREEN AGE」に2026年2月18日(水)にオープンします。





この店舗オープンとともに、創業90周年を迎えた吉田カバンが展開するライフスタイルをコンセプトにしたブランド「POTR」とオリジナルデザインに徹したコラボレーション企画となる「デイパックとトートバッグ、ショルダーバッグ(各アイテム2色)」を販売します。





DAIWAがデイリーライフを提案する「阪急うめだ本店」(イメージ)





詳細についてURL： https://daiwa247.com/









■「阪急うめだ本店 GREEN AGE」店舗概要

この商品群「DAIWA247」は、フィッシング用品「DAIWA」を事業展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員・鈴木一成／以下 当社)が「Deliver Weather-Ready Wear for better 247」をコンセプトに、フィッシング用品の企画開発により培ってきた知見とフィッシングウェアとしての素材や生産背景を共有化したモノ作りに徹し、激化する気候変動の中でも日々の生活を快適に過ごせる全天候型のリアルクローズを「阪急うめだ本店 GREEN AGE」において常設店として展開します。

このフロア「GREEN AGE」は、自然との共生やサステナブルなライフスタイルを提案するブランドが集結するエリアです。私ども「DAIWA」がフィッシングを通して自然界の微細な変化を感じ取る感性を培ってきた独自の世界観と機能性を日々の生活を提案するアパレル製品を展開し、都市生活者にも新たなライフスタイル提案します。

店舗名 ： DAIWA 阪急うめだ本店 8階「GREEN AGE」

開店日 ： 2026年2月18日(水)

所在地 ： 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8F

営業時間： 10：00 ～ 20：00









■「DAIWA × POTR」のコラボレーション企画

両社のコラボレーション第3弾となる本企画では、日々の普段使いは当然ながら、アウトドアフィールドでも欠かせない機能性を備えたオリジナルデザインに徹し、デイパックとトートバッグ、さらにショルダーバッグの3モデルを展開します。

主素材には、コットンライクな風合いの耐摩擦・引裂強度に優れた66ナイロンを採用し、より実用性を高めるため撥水加工を付与しています。

デイリーライフに最適なサイズを基本としながらも、フィッシングをはじめとするアウトドアシーンにも適応するフィニッシュとし、使いやすいポケットワークやループ状のナイロンテープなども採用しています。





・DAIWA × POTR デイパック57,200円(税込)

・DAIWA × POTR トートバッグ53,900円(税込)

・DAIWA × POTR ショルダーバッグ42,900円(税込)

全モデル、「DESERT BEIGE」、「INK BLACK」の2色展開です





DAIWA × POTR デイパック





DAIWA × POTR ショルダーバッグ





DESERT BEIGE





INK BLACK





■グローブライドについて

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。

ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。

地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

URL： https://www.globeride.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

TEL： 0120-506-204

9時～17時(土日祝日、当社休業日は除く)