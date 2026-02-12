株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)が運営する『湯舞音 市原ちはら台店』は2026年2月14日(土)～2026年2月23日(月)の10日間『回数券キャンペーン』を開催いたします。





回数券キャンペーンバナー





当社は、東京・千葉・茨城・山梨・岐阜・大阪において「稲城天然温泉 季乃彩」「湯どころ みのり」「道志川温泉 紅椿の湯」「佐倉天然温泉 澄流」「COCOFURO ますの湯」「野天風呂 湯の郷」「多摩境天然温泉 森乃彩」「南柏天然温泉 すみれ」「COCOFURO たかの湯」「COCOFURO かが浴場」「COCOFURO おおみね湯」「湯舞音 龍ケ崎店」「湯舞音 袖ケ浦店」「湯舞音 市原ちはら台店」「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」の15店舗を運営している会社でございます。









■ キャンペーン概要

名称：回数券キャンペーン

期間：2026年2月14日(土)～2月23日(月)

内容：本キャンペーンでは、10枚綴りの回数券1冊の購入につき「ご入浴招待券」1枚付与。また「ガラポン抽選会」もご参加いただけます。





回数券キャンペーン概要





■ 湯舞音 市原ちはら台店の魅力

(1) 2種類のサウナを完備

当館では、異なる特徴を持つ2種類のサウナを完備。

サウナ初心者の方から、サウナ好きの方まで幅広くお楽しみいただけます。

心身ともにリフレッシュできる“ととのい時間”をご体感ください。





キューブサウナ





(2) 5種類のお風呂

湯舞音 市原ちはら台店では、内風呂・露天風呂あわせて計5種類のお風呂をご用意しております。内風呂には「エステ湯」「ジェットバス」「替わり湯」を、露天エリアには「水風呂」「美泡風呂」「天然温泉」を完備しております。

「美泡風呂」では、テレビを見ながらゆったりとくつろぐことができ、「天然温泉」には電気風呂を設置。温熱作用と電気刺激により、血行促進や疲労回復が期待できます。

また、湯舞音 市原ちはら台店では、オムツの取れていないお子様のご入浴も可能です。

小さなお子様連れのご家族にも安心してご利用いただける温浴施設として、地域の皆さまに親しまれています。









ベビーバス





(3) レストラン・リラクゼーションのみの利用もOK

湯舞音 市原ちはら台店では、入浴をされないお客様でも、館内レストランやリラクゼーションサービスのみのご利用が可能です。

館内レストランでは、和食・洋食を中心とした種類豊富なメニューをご用意。

ドリンクバーやデザートも充実しており、ご家族でのお食事にもご利用いただけます。

メニューの詳細は、下記URLよりご覧ください。

https://yubune-ichihara.jp/wordpress/wp-content/themes/initializr/pdf/menu_20251215.pdf





また、キッズスペースも完備しているため、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

お食事のみ、マッサージのみのご利用も歓迎しており、日常の中で気軽に立ち寄れる“癒しスポット”としてもご活用いただいています。





レストラン





(4) ショッピングモール「ユニモちはら台」からアクセス良好

当館はショッピングモール「ユニモちはら台」から徒歩圏内に位置しており、お買い物帰りやお食事のついでにも立ち寄りやすい立地です。ご家族・ご友人とのお出かけコースの一部としてもおすすめです。





(5) 外房エリアからも好アクセス

市原市内だけでなく、東金市・大網白里市・茂原市などの外房エリアからもアクセスしやすく、ドライブがてらの日帰り温浴スポットとしてもご利用いただいています。









■ 地元の皆さまへ、そして初めての方へ

本キャンペーンは、日頃よりご愛顧いただいている地元のお客様への感謝企画であると同時に、「湯舞音 市原ちはら台店をまだ知らなかった方」に当館の魅力を知っていただくきっかけとして企画いたしました。





この機会にぜひ、お得な回数券とともに、日常を忘れる癒しの時間をお楽しみください。









■ 店舗情報

施設名 ： 湯舞音 市原ちはら台店

電話番号 ： 0436-63-3273

所在地 ： 千葉県市原市ちはら台南2丁目32-10

もりまちちはら台モール内

入浴ご利用料金(税込) ： 平日

・大人：980円

・小人：500円

休日

・大人：1,180円

・小人：600円

公式サイト ： https://yubune-ichihara.jp









■ アクセス

【電車・バスをご利用の場合】

・JR外房線「鎌取駅」より、小湊鉄道バス「ちはら台」行きに乗車

「ちはら台中央」下車、徒歩約7分

・京成千葉線「ちはら台駅」より、小湊鉄道バス「鎌取駅」行きに乗車

「ちはら台中央」下車、徒歩約7分





【お車をご利用の場合】

・千葉方面より館山自動車道を利用し、蘇我ICで一般道へ

ちはら台駅方面へ約7km(所要時間：約15分)





駐車場 ： 600台(無料)

駐輪場 ： 340台









■ 営業時間

お風呂 ： 9：00～24：00(最終受付 23：30)

レストラン ： 平日 11：00～22：00(ラストオーダー 21：30)

： 休日 11：00～23：00(ラストオーダー 22：00)

： ※15：00～17：00はアイドルタイム

： (ドリンク・ソフトクリーム・かき氷のみ提供)

リラクゼーション： 10：00～22：30(最終受付 22：00)

定休日 ： なし

※年に数回、設備メンテナンスによる休館日がございます。日程は事前に告知いたします。