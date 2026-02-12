株式会社サムライズ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：谷 利太郎、以下 サムライズ)は、2026年2月18日(水)から2月20日(金)まで、池袋・サンシャインシティコンベンションセンターで開催される印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」に出展いたします。





サムライズからは、Adobe Inc.(Nasdaq：ADBE、本社：米国カリフォルニア州、以下 Adobe社)製ドキュメント自動生成ソフトウェア「Adobe InDesign Server」を中心に、デジタルパブリッシングや自動組版を実現するソリューションを出展いたします。





page2026 再びつなぐ、印刷のチカラ。









■page2026について

page展は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)が主催する印刷ビジネスの総合イベントです。

1988年開催以来、page2026で39回目を迎えます。

本年度は「Re:Connect ～再びつなぐ、印刷のチカラ」をテーマに、ビジネスに役立つカンファレンスやセミナー、ブース内での商談が活発に行われており、情報収集や情報交換の場としてお役立ていただけます。









■出展概要

名称 ： page2026

開催日時 ： 2月18日(水)～20日(金) 10:00～17:00

主催 ： 公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)

会場 ： 池袋・サンシャインシティ コンベンションセンター

出展ブース番号： D-26(文化会館2F 展示ホールD)

入場は無料 ： 展示会入場登録が必要となります

URL ： https://page.jagat.or.jp/

展示内容 ： Adobe InDesign Serverによる

デジタルパブリッシング、自動組版









■Adobe InDesign Server 製品概要

Adobe InDesign Serverは、Adobe社が開発し提供しているデジタルパブリッシング自動化ソリューションです。デスクトップツールであるAdobe InDesignのデザイン、レイアウト、タイポグラフィ機能を活用し、プログラムでのドキュメント自動生成を可能とするサーバー製品です。

あらかじめ決められたテンプレートにユーザーが文字追加することで、自動的にPDFや印刷物としてユーザーに届けるWeb to Printのサービス等に活用されています。





また、Adobe InDesignを使って各担当のPCで作成したファイルの自動組版をサーバーで行う際にも活用されています。組版に必要なテンプレートをAdobe InDesignで作成し、それらのテンプレートの結合作業をAdobe InDesign Serverで実施することにより、レイアウトを自由に作成しながら自動的に組版が行え、コストの削減が期待されます。





お客様やソリューション個々の品質要求に応じ、独自のルールを作成することができるので、カラースペースや画像解像度、オーバーセットテキストの検証をはじめ、拡張性に優れたプリフライト機能などを使用することにより、ドキュメント品質の向上が実現されます。





Adobe InDesign Server 製品サイト

https://www.samuraiz.co.jp/indesign_server/?utm_source=atpress&utm_medium=Referral&utm_campaign=page2026_at









■株式会社サムライズについて

ライセンス、保守だけでなく、構築から運用まで、幅広いご支援を提供しています。常にお客様の視点に立ち、投資に見合う情報化・効率化を実現する「革新的な技術やサービス」を提案いたします。お客様の課題解決の為に、簡易かつ最適なサービスとソリューションを提供する「ソフトウェアとサービスのマーケティング・プラットフォーム企業」を目指しております。





本社所在地： 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル

電話 ： 03-5436-2040(代)

URL ： https://www.samuraiz.co.jp/









■プレスリリース掲載ページ

https://www.samuraiz.co.jp/news/page2026.html?utm_source=atpress&utm_medium=Referral&utm_campaign=page2026_at









*本文に記載のある製品名、会社名、サービス名は各社の登録商標または商標です。

*プレスリリースに記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。