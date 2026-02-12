手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年2月4日（水）～2月6日（金）に東京ビッグサイトで開催された「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 第19回LIFE×DESIGN」に出展いたしました。西館1階・ブース番号「西1-T01-13」において、ブランドの主力ラインアップを紹介し、多くの来場者やバイヤーから注目を集めました。

バイヤーから寄せられた評価・反応

本イベントでは、軽量・コンパクトでありながら、日常から旅行まで幅広いシーンで活用できるNANOPLUSシリーズを展示し、「小さく持って、大きく使える」というブランドコンセプトを体感いただきました。(雑貨店 バイヤー様)このサイズのバッグが、ここまで小さな収納袋に収まる点に驚きました。クシャクシャっと押し込むだけで収納でき、きれいに畳まなくてもよい点がとても楽です。省スペースで売り場展開がしやすく、デザインも可愛いので店頭で映えそうだと感じました。一時期のエコバッグブームから商品数が絞られている中でも、NANOPLUSは特徴が明確で、お客様の目に留まりやすい商品だと思います。(百貨店 バイヤー様)ブラックを基調としたアイテムもあり、紳士雑貨売り場での展開もイメージしやすいと感じました。荷物をすっきりさせたい男性にとって使い勝手が良く、紳士雑貨コーナーを訪れる奥様方にも好まれそうです。来場者やバイヤーの方々からは、実際に商品を手に取りながら「軽さ」「収納力」「デザイン性」に対する高い評価の声が寄せられ、幅広い層から関心を集めました。今後も、既存取引先との関係強化に加え、新規バイヤーとの商談機会の拡大を目指してまいります。

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。■商品概要・NANOPLUSシリーズ（税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL）・NANOPLUS POCKET シリーズ（税込 2,400円～）・NANOPLUS FITシリーズ（税込 4,600円～）素材：リップストップナイロン※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/