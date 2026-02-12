DMV×仕事猫 コラボレーションイベント開催・4/6(金)まで

徳島県と高知県でDMVを運行している阿佐海岸鉄道では、阿佐海岸鉄道の本社のある徳島県・海陽町のDMV発着場「道の駅宍喰温泉」で、「ヨシ！」のポーズが大人気のキャラクター「仕事猫」の運転士立像を展示、公開しました。立像は、４月８日(水)まで道の駅宍喰温泉１階に展示し、展示期間中、DMVと仕事猫によるコラボレーションイベントを実施します。

立像の大きさは、阿佐海岸鉄道の運転士姿で高さ約60センチほど。２月６日(金)の除幕式では、阿佐海岸鉄道の大谷尚義専務と、仕事猫の着ぐるみの除幕により立像がお披露目されました。

除幕式で大谷専務は、「重要な点検作業、『モードチェンジ、ヨシ！』をDMVが繰り返してこられたのも、スタッフや沿線地域住民の皆様のおかげ。立像が安全運転の象徴としてみなさんに愛されることを願っています。」と挨拶。 除幕式終了後には、阿波海南MICでDMV最大の特徴「モードチェンジ」を運転士と仕事猫が安全確認するフォトセッションも行われました。※モードチェンジとはＤＭＶ車体から鉄車輪が現れ鉄道モードへ、また鉄車輪を格納してバスモードへ返信するDMV最大の特徴。

イベント期間中、立像写真を載せたX（旧ツィッター）の投稿や、当日のDMVの乗車予約画面を道の駅の観光案内所窓口で見せると、先着50人に「阿佐鉄×仕事猫コラボ・クリアファイル」のプレゼントキャンペーンをはじめ、道の駅で税込千円以上購入すると、くまみね氏の描き下ろしポストカードがもらえるキャンペーンなどを開催、立像は4/6(金)のイベント期間終了後、DMVの沿線・関係地域を出張展示する予定です。

仕事猫とは

世界初の乗り物：DMV（Dual Mode Vehicle）とは

モードインターチェンジで「バス」から「列車」へ、またその逆へと変形し、線路と道路の両方を走るハイブリッド車両です。2021年12月25日、阿佐海岸鉄道が世界で初めて営業運行を開始。阿佐海岸鉄道WEBサイト：https://asatetu.com

仕事猫は、工事用ヘルメットをかぶって指差し確認する「ヨシ！」のポーズが人気で、国土交通省・農林水産省・警視庁などの中央官庁、LINEなど日本有数の大手企業とのコラボレーション実績をもつ人気イラストレーター・くまみね氏が描く大人気キャラクターです。現場で指差し確認をする「ヨシ！」のポーズがインターネット上で大人気となり、２０代～５０代の働く世代を中心に人気と共感を得ている。くまみね工房WEBサイト：https://www.kumamine.jp