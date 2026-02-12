ももんが博士のフクロモモンガ研究所（所在地：神奈川県平塚市夕陽ケ丘26-16 cocoハウス 201号室 代表：升水翔兵）は、フクロモモンガの魅力を発信するイベント「フクモモフェスタ」を2026年5月3日（日）に横浜産貿ホール マリネリアで開催することを発表いたしました。

背景と市場動向

ペット飼育の多様化に伴い、従来の犬や猫に加えて、フクロモモンガなどの小型哺乳類への関心が急速に高まっています。フクロモモンガは夜間活動性を持つ独特な生態と高い知能を備えており、飼い主との深い絆を形成できることから、愛好家の数が年々増加しています。しかし、適切な飼育方法に関する情報提供の場が限定的であることが課題となっていました。また、飼育者同士のコミュニティ形成やメーカー・作家との直接的な接点が不足している状況が続いていました。このような背景を踏まえ、フクロモモンガに特化した総合的なイベント開催の必要性が生じてきたのです。

イベントの特長と内容

フクモモフェスタは、単なる販売イベントではなく、教育、交流、創作活動の全てを網羅した包括的なプラットフォームとして設計されています。

# 講習会による専門知識の提供

ももんが博士による「フクロモモンガの気持ちになってみよう」と題した飼い方講習会が実施される予定です。この講習会では、フクロモモンガの行動心理と適切な飼育環境の構築方法について、実践的な知見が共有されます。加えて、上大岡キルシェ動物医療センターの山下智之院長による獣医師講習会も同時開催されます。健康管理、栄養管理、疾病予防といった医学的観点からの専門的な情報が提供されることで、飼育者の不安解消と知識深化が実現します。

# メーカーと飼い主の直接接触

参加メーカーによる商品説明及びサンプル配布を通じて、飼い主が実際に製品を体験した上での購入判断が可能になります。これにより、飼育環境の質的向上が期待できます。

# 飼い主コミュニティの形成

会場内に設置される飲食スペースでは、自身のペットの写真や情報を示す「うちの子ホルダー」を装着した飼い主同士の交流会が実施されます。同じ趣味を持つ者同士のネットワーク構築は、飼育継続のモチベーション維持に寄与します。

# 限定商品と福利厚生

フクロモモンガ研究所のオリジナルグッズおよびメーカー商品を大幅割引で販売する「福モモの市」が開催されます。同時に、フクロモモンガをモチーフとしたハンドメイド作品やアート作品を展開する個人作家10名が出店予定です。これらの限定品へのアクセスは、このイベント来場時にのみ可能となります。

# フクロモモンガの同伴

安全管理と収容管理の観点から、同伴モモンガは100匹に限定されていますが、飼い主が自身のペットを連れて参加できるという点は、業界内でも珍しい取り組みです。イベント会場での実際の交流体験を通じて、飼育者コミュニティの一体感が強化されます。

開催概要

「フクモモフェスタ」は以下の要領で開催されます。開催日時は2026年5月3日（日）午前11時から午後4時までの5時間です。会場は横浜産貿ホール マリネリア（神奈川県横浜市中区山下町2番地）で、みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口より徒歩5分、またはJR・横浜市営地下鉄「関内駅」南口より徒歩約15分でのアクセスが可能です。首都高速「横浜公園ランプ」からは約5分程度となります。入場料金は前売り券が1400円、当日券が1600円に設定されており、小学生以下は無料です。フクロモモンガの同伴希望者向けに別途同伴チケットが用意されています。なお、当日券は現金支払いのみの対応となるため、ご来場予定の方は前売りチケットの事前購入をお勧めします。会場ではキャッシュレス決済に対応していますが、クレジットカード・QR決済対応レジは限定的であるため、現金の用意が推奨されます。特に個人作家からの購入を予定されている方は、現金のご用意をお願いいたします。

会社概要

ももんが博士のフクロモモンガ研究所は、フクロモモンガの飼育方法、生態研究、および関連製品の開発・販売を行う専門機関です。同研究所代表のももんが博士は、フクロモモンガ愛好家の間で広く認知される人物で、飼育知識の啓発活動に精力的に取り組んでいます。本イベント「フクモモフェスタ」は、フクロモモンガ業界全体の発展と飼育文化の向上を目指した同研究所の重要なプロジェクトです。企業名：ももんが博士のフクロモモンガ研究所 所在地：神奈川県平塚市代表者：升水翔兵---

お問い合わせ

フクモモフェスタ事務局 メール：fukumomobase1@gmail.com本件に関する詳細情報は、公式ウェブサイトをご覧ください。