24時間ジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年2月24日（火）、愛知県尾張旭市井田町に全国45店舗目となる「エコフィット24 尾張旭店」をオープンいたします。エコフィット24 尾張旭店は、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な価格設定と、マシン総数35台以上の充実したトレーニング環境を両立した、24時間・無人型フィットネスジムです。初心者からトレーニング経験者まで、幅広い層の方にご利用いただける環境を整えています。「エコフィット24」は現在、会員数3万人を突破し100店舗展開を目標に、各地域のニーズに応じた店舗づくりを進め、全国各地で出店を拡大中です。より多くの方が無理なく運動を習慣化できる環境づくりを通じて、フィットネスを身近な存在にしていくことを目指します。

全国45店舗目、尾張旭市井田町に“話題”の24時間ジムがオープン

エコフィット24 尾張旭店は、愛知県尾張旭市井田町に位置し、名鉄瀬戸線・三郷駅／尾張旭駅から車で約5分、旭街道沿いというアクセスしやすい立地にオープンします。主要道路沿いのため、通勤・通学の行き帰りや日常の移動動線の中でも立ち寄りやすく、仕事帰りやスキマ時間など、ライフスタイルに合わせて利用できる24時間フィットネスジムです。初心者からトレーニング経験者まで、幅広い層の方が無理なく通える立地と環境を備えています。さらに、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な料金に加え、契約縛り・違約金なしのシンプルな料金体系を採用。「始めやすく、続けやすい」仕組みにより、運動を習慣化しやすい点も大きな特長です。尾張旭市・井田町エリアに根ざした、身近で通いやすい24時間ジムとして、地域の皆さまの健康づくりをサポートしてまいります。

追加料金なしで全国のECOFIT24を相互利用可能

エコフィット24では、月会費そのままで全国45店舗（尾張旭店オープン時点）を自由に相互利用することが可能です。追加料金や手続きは不要で、ライフスタイルや予定に合わせて複数の店舗を柔軟に使い分けることができます。【愛知県内のECOFIT24店舗（一部）】- 守山森孝店- 守山吉根店- 名東新宿店- 春日井店- 勝川店愛知県内だけでも複数店舗を展開しており、通勤・通学・休日の予定に合わせた使い分けが可能です。通う場所を固定しない柔軟な利用スタイルにより、「通いやすさ」を重視する方にとって継続しやすい24時間ジムとなっています。

自社ブランドの高品質マシンを35台以上完備

エコフィット24 尾張旭店では、自社オリジナルブランド「エコレコフィットネス」の高品質なマシンを35台以上導入し、日常的な運動から本格的なトレーニングまで、幅広いニーズに対応できる環境を整えています。有酸素運動に適したランニングマシンをはじめ、ウエイトスタックマシンやフリーウエイトなどをバランスよく配置し、目的やレベルに応じたトレーニングが可能です。これから運動を始めたい初心者の方はもちろん、定期的にトレーニングを行っている方や、しっかりと身体づくりに取り組みたい方まで、無理なく使い分けられるマシン構成となっています。

【入会キャンペーン】先着300名様限定！最大約9,500円相当お得

エコフィット24 尾張旭店では、グランドオープンを記念し、先着300名様限定の入会キャンペーンを実施いたします。初期費用を抑えてスタートできるため、「ジムに通ってみたいけれど不安がある」という方にもおすすめです。※定員に達し次第終了となりますので、入会をご検討中の方はお早めにご利用ください。

予約不要でOK、事前見学会を開催

エコフィット24 尾張旭店では、グランドオープンに先立ち、予約不要・参加無料の事前見学会を開催します。当日はスタッフが対応し、施設の使い方や料金体系、入会に関するご質問にもお答え可能です。無人型ジムが初めての方や、入会前に不安を解消したい方も安心してご参加いただける内容です。

事前見学会 概要

**開催期間**：2026年2月20日（金）～2月22日（日）**時間**：10:00～20:00**会場**：エコフィット24 尾張旭店**参加費**：無料**予約**：不要※開催内容は予告なく変更となる場合があります。※最新情報はhttps://www.ecofit24.com/shop/owariasahi/をご確認ください。

「エコフィット24 尾張旭店」店舗情報

**所在地**：〒488-0024 愛知県尾張旭市井田町2丁目205**アクセス**：名鉄瀬戸線「三郷駅」「尾張旭駅」より車で約5分／旭街道沿い**駐車場**：あり(24台)**駐輪場**：なし**使用可能設備**：フリーロッカー、更衣室、Wi-Fi、セキュリティ完備**有料オプション**：ウォーターサーバー、体組成計（InBody）、契約ロッカー**グランドオープン**：2026年2月24日（火）10:00**営業時間**：24時間営業（年中無休）**公式サイト**：https://www.ecofit24.com/shop/owariasahi/

全国45店舗に拡大中、エコフィット24が選ばれる理由

低価格×自由な店舗利用で、続けやすさを実現

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。契約期間の縛りや違約金を設けないシンプルな料金体系により、思い立ったタイミングで気軽に始めることができます。また、会員の方は全国45店舗（尾張旭店オープン時点）を追加料金なしで相互利用可能。自宅近くはもちろん、職場や学校の近く、外出先など、その日の予定に合わせて店舗を使い分けることができ、通う場所を固定せずに運動を続けられます。生活環境の変化にも柔軟に対応できるため、「無理なく続けられること」を重視したジムとして、多くの方に選ばれています。**【店舗一覧】**https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」で、日常のジム利用をスマートに

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を通じて、日常のジム利用をより快適にサポートしています。入退館からトレーニング管理まで、スマートフォンひとつで完結できる点が特長です。- **QRコードで簡単入退館** スマートフォンをかざすだけで、スムーズに利用可能。- **混雑状況をリアルタイムで確認** 利用状況を事前に把握し、空いている時間帯を選べます。- **食事管理・トレーニングサポート** 食事記録やマシンの使い方動画など、初心者でも安心して活用できます。- **ポイント機能で継続を後押し** ジム利用に応じてポイントが貯まり、運動習慣づくりをサポートします。テクノロジーを活用することで、「続けやすさ」と「使いやすさ」を両立したジム体験を提供しています。**【TRESUL（トレスル）】** https://www.tresul.jp/

全国展開が進む今、24時間ジムFCオーナーになりませんか？

エコフィット24のフランチャイズは、低価格モデルと無人運営を軸にした、再現性の高いジム経営が特長です。物件選定から店舗設計、開業後の運営まで本部がサポートするため、ジム経営が初めての方でも参入しやすいモデルとなっています。立地や周辺環境に合わせた店舗づくりにより、初期投資を抑えながら地域ニーズに合った運営が可能。また、人件費を抑えたシンプルなオペレーションにより、複数店舗展開を見据えた事業拡大もしやすい点が評価されています。出店可能なエリアには限りがあるため、ご検討中の方は、まずは情報収集としてお気軽にお問い合わせください。**【お問い合わせ先】** エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

全国で続々オープン！最新のオープン店舗

エコフィット24は全国で店舗数を拡大しており、続々と新店舗が誕生しています。- 各務原店：https://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/- 岡山海吉店：https://www.ecofit24.com/shop/okayamamiyoshi/- 名古屋みなと店：https://www.ecofit24.com/shop/nagoyaminato/- 広島宇品店：https://www.ecofit24.com/shop/hiroshimaujina/- 尾張旭店：https://www.ecofit24.com/shop/owariasahi/

会社概要（エーイーシー株式会社）

**会社名**：エーイーシー株式会社**所在地**：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階**TEL**：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）**E-mail**：info@aec-co.net**公式サイト**：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

**ECOFIT24（エコフィット24）**：https://www.ecofit24.com/**ECOFIT24 FC（フランチャイズ）**：https://fc.ecofit24.com/**TRESUL（トレスル）**：https://www.tresul.jp/**エコレコフィットネス（業務用マシン）**：https://www.ecoleco-fitness.com/**ECOGOLF（インドアゴルフ）**：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf**PROVERBELL（プロバーベル）**：https://prover-japan.com/