ミシンの販売・メンテナンスを行う美心工房株式会社（所在地：奈良県大和高田市幸町10-18、代表：礒部英樹）は、ミシン作業時の足元のコードによる煩わしさを解消するミシン専用「ワイヤレスフットコントローラー」 を開発し、2026年1月26日（月）より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたしました。

本製品は、既存のミシン環境を大きく変えることなく、フットコントローラーをワイヤレス化することで、より快適な作業環境を目指した周辺機器です。

開発背景

ミシンを日常的に使用する現場では、•フットコントローラーのコードが作業の邪魔になる•足元が窮屈で姿勢が制限される•長時間作業でストレスを感じやすいといった声が多く寄せられてきました。当社では、こうしたお客様の声をもとに、「今使っているミシンを活かしたまま、作業環境を改善できないか」という視点から、本製品の開発に着手しました。

製品の特長

ミシン作業をコードレス化

フットコントローラーをワイヤレス化することで、足元のコードによる煩わしさを軽減し、作業姿勢や設置自由度の向上を目指しています。有線と比べても遅延はありません。

主要メーカーに対応

主要メーカーのピンジャック式フットコントローラーを使用するミシンに対応しています。（一部メーカー・モデルを除く）。ミシンごとにプログラム設定を行った状態で出荷するため、設定の手間なく使用できます。

安全性・省エネへの配慮

30分間操作が行われない場合、自動的に電源がOFFになる設計を採用。作業中の安全性や電池消耗への配慮も行っています。

日本国内での組立・検査

本製品は、日本国内で組立および検査を行っており、安心して使用できる品質を目指しています。

先行販売について（Makuake）

• 販売開始日：2026年1月26日（月）9:00• 販売方法：応援購入サービス「Makuake」• 特典：最大30％OFFの先行販売リターン（数量限定）▼プロジェクトURLhttps://www.makuake.com/project/mkf-1000/※対応機種はメーカー・型番により異なります。※詳細な対応表はプロジェクトページ内でご確認ください。

会社概要

本社：〒635-0015 奈良県大和高田市幸町10-18代表者：代表取締役社長 礒部 英樹設立：1989年4月ECサイトURL：https://misinkoubou.com/事業内容：ミシンの販売および修理、通信販売、前各号に付帯する一切の事業