アウトドアシーンだけでなく、災害対策グッズとしても支持を集める「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、公式オンラインストアにて「冬のタイムセール」を開催いたします。2026年2月12日12:00から2月17日11:59までの期間限定で、最大50％OFFの特別価格にてご提供いたします。寒さが続くこの時期に活躍する電熱アウターグローブや電熱ベストなどの冬物アイテムもセール対象。アウトドアや車中泊、日常の寒さ対策はもちろん、バイクツーリングや通勤・通学時の防寒対策としても活躍します。また、万が一の災害時に備えるアイテムとしてもおすすめの商品を、お求めやすい価格でお届けいたします。

セール詳細

【 セール期間 】

期間：2026年2月12日12:00～2月17日11:59

【 割引率 】

最大50%OFF

【対象商品詳細 】

■ポータブル電源PowerArQ Max：264,000円 → 198,000円（25%OFF）PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 121,550円（15%OFF）PowerArQ 3：88,000円 → 61,600円（30%OFF）PowerArQ 2：69,300円 → 48,510円（30%OFF）PowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円 → 32,310円（10%OFF）PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円 → 47,520円（20%OFF）■専用ケースGearBox for PowerArQ2：6,600円 → 5,940円（10%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,240円（10%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 6,930円（10%OFF）■ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：59,400円 → 44,550円（25%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L単品：27,500円 → 24,750円（10%OFF）■冬物家電電気毛布：15,400円 → 12,320円（20%OFF）電熱ベスト： ブラック：9,900円 → 6,930円（30%OFF） オリーブ：9,900円 → 4,400円（50%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱グローブ（インナー）：13,200円 → 10,560円（20%OFF）電熱グローブ（アウター）：19,800円 → 13,860円（30%OFF）電熱ジャケット：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱パンツ：15,400円 → 12,320円（20%OFF）■夏物家電サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）Wearable Neck Cooler Air：11,000円 → 7,700円（30%OFF）Wearable Neck Cooler3：13,800円 → 10,350円（25%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 65,450円（15%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,550円（30%OFF）■その他発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF）EasyMagMount（A0046）：\2,980 → \2,680（10%OFF）EasyMagMount wireless（A0050）：\4,950 → \4,455（10%OFF）EasyMagMount wireless（A0047）：\5,280 → \4,752（10%OFF）

■ピックアップ製品

PowerArQ Electronic Heating Vest

アウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開で、暖かさと着心地にこだわった電熱ベスト

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：9,900円（税込）セール価格： ブラック：6,930円（税込）（30%OFF） オリーブ：4,400円（税込）（50%OFF）

PowerArQ Voltera Glove（パワーアーク ヴォルテラ アウターグローブ）

60℃の強力ヒーターにより、素早く指先まで温かい快適さを実現グローブしたままスマートフォン操作も可能

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格： \19,800（税込）セール価格：13,860円（税込）（30%OFF）

PowerArQ 2

500Whの使いやすい容量をコンパクトに凝縮。キャンプや車中泊はもちろん、災害時の備えとしても頼れる万能ポータブル電源。

容量：500Whカラー：レッド販売元：加島商事株式会社価格：69,300円（税込）セール価格：48,510円（税込）（30%OFF）

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

