ADNOC Gas、2025年に過去最高の純利益52億ドルを達成





取締役会、2025年度配当36億ドルを承認

国内ガス事業のEBITDA、国内販売量4%増に支えられ、2025年に前年比10%増を達成

長期的な生産能力成長の強化を見据え、リッチガス開発フェーズ2・3の最終投資決定は2026年第1四半期を予定

UAE、アブダビ, 2026年2月10日 /PRNewswire/ -- ADNOC Gasとその子会社（総称して「ADNOC Gas」または「当社」）（ADX：ADNOCGAS）（ISIN：AEE01195A234）は過去最高の純利益152億ドル（2024年比3%増）を発表し、構造的にレジリエンスのある収益に加え、コモディティサイクルを通じて一貫した業績を達成する能力を実証しました。当社の結果は長期的な戦略の強みを強調するものであり、ブレント原油の平均価格が69ドルと前年同期比で14%下落したにもかかわらず、通期業績は過去最高を記録しました。2025年の堅調な純利益は主に国内ガス事業の好調に牽引されたもので、販売量が前年比4%増の成長を記録し、販売条件の向上によってEBITDAが10%増加しました。

ADNOC Gasの最高経営責任者（CEO）であるFatema Al Nuaimiは述べます。「2025年はADNOC Gasにとって決定的な一年でした。成長への投資を行いつつ過去最高益を達成し、当社の事業がレジリエンスと拡張性に富み、グローバルに通用するものであることを実証しました。信頼性の高いガス供給に対する需要が拡大し続ける中、ADNOC GasはUAE市場と国際市場の両方に自信と規律をもってサービスを提供できる戦略的な立場にあります」

将来を見据え、ADNOC Gasは北部首長国へのアクセスを拡大し、ガスの自給自足を達成するというUAEの長期目標を強化するADNOC Estidamaガスパイプラインプロジェクトなどの戦略的インフラ投資に支えられ、2026年以降も継続する国内需要の成長を取り込む体制を整えています。リッチガス開発（RGD）プロジェクトのフェーズ2・3に対する最終投資決定（FID）は、2026年第1四半期に行われることが見込まれています。ADNOCの上流事業の成長から恩恵を受けるこの拡張は、2029年までにADNOC Gas全体の生産能力の30%拡大を可能にする重要なプロジェクトのひとつです。世界のガス需要が伸び続ける中、ADNOC GasはUAEのエネルギー安全保障を支えつつ、当社の国際市場を拡大すべく自信を持って投資しています。

2025年第4四半期の純利益は、輸出市場の価格軟化にも関わらず12億ドルになりました。UAEの2025年第4四半期の穏やかな天候を通じて需要が堅調に推移したため、ADNOC Gasは主に国内ガスの安定した実績によって販売量を2024年第4四半期比で5%増加させました。全体として、2025年第4四半期の国内調整後EBITDAは前年同期比6%増2となりました。この持続的な需要は堅調な産業分野に起因するもので、UAEの2025年度GDP3成長率4.8%に貢献しました。

さまざまな主要プロジェクトの進展を受け、2025年度の資本支出は36億ドルで増加しました。2025年、当社はRGDプロジェクトのフェーズ1を開始しました。これは国内のガス処理能力を拡大し、より豊富な新規ガス供給企業から輸出取引される液化天然ガスの生産を増加させるもので、ADNOC Gasの戦略に沿って進展されました。

2025年第4四半期のIGD-E2の開始に続き、北部首長国の産業・公益部門の顧客へのアクセス強化を目的とするADNOC Estidamaガスパイプラインプロジェクトの作業は計画通り進んでいます。これらのプロジェクトにより、ADNOC GasはUAEの産業成長に欠かせない存在として、また長期的なエネルギー安全保障の柱としての役割を強化できます。

2025年会計年度について、ADNOC Gasは配当35億8400万ドルを確定し、うち中間配当17億9200万ドルを2025年9月に、四半期配当8億9600万ドルを2025年12月に支払い、最終配当8億9600万ドルを年次総会（AGM）での承認を待って2026年4月に支払う予定です。2025年度の配当は毎年5%ずつ増配するという当社の堅実な方針に沿ったもので、配当コミットメントを5億ドル以上上回るという当社の強力なフリーキャッシュフローを反映しています。

主なハイライト

・過去最高の通期純利益52億ドル（前年比3%増）

・2025年の資本支出が36億ドルに増加（前年比98%増）

・ADNOC Gas、2025年度配当35億8400万ドルを確定

その他の業績指標

上記の財務情報には、ADNOC Gasによる合弁企業の決算の比例連結が含まれる。

EBITDAは合弁企業の比例連結を含み、支払利息・税金・減価償却・償却控除前利益を表す。

上記の財務データとIFRS財務諸表との調整額は、経営観測分析レポートに記載。

1 2025年度決算はすべて未監査の速報値

2 2024年第4四半期報告のEBITDAには、2024年通年の国内ガス契約更新額である1億8800万ドルが含まれる

3 出典：IMF October 2025

注意事項

本発表には、ADNOC Gasの財務状況、経営成績、事業についての将来の見通しに関する記述が含まれています。歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述であるか、それに関する記述とみなされる場合があります。将来の見通しに関する記述は経営陣の現在の予想・推測に基づく将来の見通しに関する記述であり、既知／未知のリスクと不確実性を伴うため、実際の結果、業績、または事象は、これらの記述で明示／暗示されている内容とは著しく異なる可能性があります。ADNOC Gasは、新情報、将来の事象、またはその他の情報の結果として、将来の見通しに関する記述を公式資料として更新・修正するいかなる義務も負うものではありません。結果は、本発表に含まれる将来の見通しに関する記述から明示的、暗示的、または推察される結果とは著しく異なる可能性があります。読者の皆様は、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。

ADNOC Gasについて

ADXに上場しているADNOC Gas（ADXシンボル：「ADNOCGAS」/ ISIN：「AEE01195A234」）は、世界クラスの大規模統合型ガス処理・販売企業として、ガスのバリューチェーン全体にわたり事業を展開しており、ADNOCからの原料受け入れ（長寿命の大規模なガス処理および分留事業を通じて）から国内および海外の顧客への製品販売に至るまで、運営を行っています。ADNOC Gasは、UAEの販売ガス需要の約60%を供給し、20か国以上の最終顧客にガスを供給しています。詳細については、以下をご覧ください。www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

投資家向けお問い合わせ先：

Richard Griffith

Vice President, Investor Relations

+971 (2) 6037445

ir@adnocgas.ae

メディアお問い合わせ先：

Colin Joyce

Vice President, Corporate Communications

+971 (2) 6037444

media.adg@adnoc.ae

