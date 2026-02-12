宮城県の温泉リゾート仙台・作並温泉ゆづくしSalon一の坊(本社/宮城県仙台市 代表取締役 髙橋 弘行/たかはし ひろゆき）のセレクトショップ「山の色」は、作並温泉で惜しまれながら伐採された桜の木を再利用したアロマウッド「さくらの記憶‐作並‐」 を2026年2月1日(日)より数量限定で発売いたしました。

爽やかな柑橘の香りに、穏やかな温もりを感じるウッディノートを重ねたブレンドは、桜が咲き誇る春の作並の風景をイメージした、印象深く心に残る香りです。静かな里山で深呼吸をするような、心安らぐひとときを演出します。かつてこの地に咲いていた桜の記憶を、香りとして今に、そして未来へとつなぐ商品です。

開発背景

かつて作並温泉には、春になると人々を迎える桜並木がありました。国道48号線沿いに咲き誇る桜は、ドライバーや地域の方々の心を和ませ、この地の風景の一部として長く親しまれてきました。しかし、道路移設と老朽化に伴い、ソメイヨシノ33本が伐採されることとなります。「この桜の記憶を、失われたままにしたくない」そんな想いから、伐採された桜の木をアロマウッドとして再生。やさしい香りとともに、自然と共生する時間を届けるプロダクトとして「さくらの記憶‐作並‐」 が誕生しました。

桜咲く作並の里山で深呼吸するような、心安らぐ香り

【商品名】「さくらの記憶‐作並‐」アロマウッド＋アロマオイル【内容量】アロマウッド桜5本、ブレンド精油3mlブレンド精油：オレンジ、メイチャン、ホーウッド、プチグレン 他【価格】1,650円（税込）【販売】ゆづくしSalon一の坊 セレクトショップ「山の色」、湯のまち作並観光交流館「ラサンタ」、作並温泉La楽リゾートホテルグリーングリーン、作並温泉湯の原ホテル

伐採された作並温泉の桜をアロマウッドとして生まれ変わらせました。静かな里山でリフレッシュするような爽やかな柑橘と、桜が咲き誇る春の作並の風景をイメージした穏やかで温もりを感じるウッディな香り。精油を桜の木に数滴垂らせば、やさしい香りが空間に広がります。火や電気を使わないのでクローゼットや車中にもおすすめです。

【商品名】「さくらの記憶‐作並‐」アロマブレンド アロマスプレー【内容量】40ml（約250回スプレー）【ブレンド精油】オレンジ、メイチャン、ホーウッド 他【価格】1,100円（税込）【販売】ゆづくしSalon一の坊 セレクトショップ「山の色」、湯のまち作並観光交流館「ラサンタ」、作並温泉La楽リゾートホテルグリーングリーン、作並温泉湯の原ホテル

お部屋やファブリックにシュッとひと吹きすれば、静かな里山で深呼吸するような心安らぐ香りが広がります。静かな里山でリフレッシュするような爽やかな柑橘と、桜が咲き誇る春の作並の風景をイメージした穏やかで温もりを感じるウッディな香り。

※数量限定商品のため、数に限りがございます。なくなり次第販売を終了いたします。※在庫状況は各施設へお問い合わせください。

仙台でアロマデザインを行う株式会社グリーディーと共同開発

本商品は、仙台を拠点にアロマデザイン・ブランディングを手がける株式会社グリーディー と、作並温泉旅館組合が共同で開発しました。作並温泉の里山の静けさを感じるような、リフレッシュしながらもリラックスできる香りの設計を行いました。

失われた風景を、香りとして残す

「さくらの記憶‐作並‐」 は、作並の自然とともに歩んできた時間を、静かに、そして確かに未来へと伝えていくプロダクト。日常の中で、ふと深呼吸したくなるようなやさしい時間を演出します。ご自宅用にはもちろん、自然を大切にする方への贈りものとしてもおすすめです。

香りでつくる空間づくりと共同開発の背景

ゆづくしSalon一の坊では、株式会社グリーディーが手がける天然アロマ精油を使用したシャンプーやボディウォッシュなどのバスアメニティを、館内アメニティとして採用しており、香りを通じた空間づくりにも取り組んでいます。

桜の再生プロジェクトへの参画

作並温泉旅館組合では、桜並木の復活を目的とした再生プロジェクト「作並温泉郷千年桜プロジェクト」に参画しています。町内会や地域の方々と共に行った桜の植樹祭では、作並地区発祥とされる希少な「作並菊桜」などの桜の苗木をこれまでに100本以上、国道48号沿いに植樹しています。

山と呼吸をあわせる宿｜仙台・作並温泉 ゆづくしSalon一の坊

作並の豊かな自然の中で、自然に身を委ね、心を研ぎ澄ます。オールインクルーシブで穏やかな時間を過ごす「里山リトリートステイ」を体感ください。

セレクトショップ 山の色

セレクト雑貨や、ホテルのラウンジ・レストランで提供しているおやつや食品などのオリジナルアイテムをラインナップしています。【営業時間】7:30～18:00

リリースに関するお問い合わせは…

