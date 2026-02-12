日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「義両親との関係」についてのアンケートを実施しました。結婚をきっかけに始まる義両親との関係。感謝を伝える一方で、ふとした瞬間に夫への小さな不満が浮かぶこともあるのではないでしょうか。「義両親にこの話をしてもいいのか」「言わないほうが無難なのか」。妻たちは日々、義両親との距離感に悩んでいるようです。そこでママスタセレクトでは今回、「義両親に“夫の文句”を言いますか？」というアンケートを実施。800名を超える人たちから回答が寄せられました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1511855

■「言わない」が53.3％、「言う」は39.1％

回答の3択は「言う」「言わない」「その他」です。その結果、「言う」と回答した人は39.1％にのぼりました。一方、「言わない」と回答した人は53.3％と半数を超え、「言う」とは14ポイントほどの差がつく結果に。また、「その他」は7.6％でした。

■「言う」派が義両親に抱く感情は “味方意識”

「言う」と答えた人たちからは、義両親との距離の近さがうかがえる声が多く寄せられました。義両親を「話が通じる存在」「味方」と捉え、笑い話として共有しているケースが目立ちます。

（コメント）「夫が義父と似ているので、義母と2人で愚痴大会しています」「お腹がすくと機嫌が悪くなる夫を、2人で笑いながら『子どもだよね』と話しています」「義母も笑って聞いてくれるので、関係が悪くなることはありません」

なかには、義両親が夫に直接注意してくれるという声もありました。

「脱いだら脱ぎっぱなし、靴下は裏返しで放置……と義母に伝えています。その都度叱ってくれて、数日は改善します」「『会話が成り立たない』と訴えたら、『育て方が悪かった』と謝られました」

■「言わない」派 冷静な判断と距離感

「言わない」と答えた人たちの理由は非常に現実的でした。義両親との関係性を考えて、あえて言わない選択をする人も。

（コメント）「嫁より息子が大事。言っても不毛」「息子ラブなので、どうせ認めないと思う」「関係を良好に保ちたいので言わない」「逆の立場なら、自分の親がかわいそう」

また、そもそも夫に不満がないという声もありました。

（コメント）「文句がないから言うこともない。お互いさま」「むしろ私のほうが実家で愚痴を言われてもいいくらい、夫がいい人」

■「言う・言わない」を分けるのは義両親との信頼関係

今回のアンケート結果から見えてきたのは、「言う・言わない」の判断基準が、回答者自身の性格というよりも、義両親との関係性に左右されているという点です。受け止めてくれる、聞き流してくれる、あるいは先回りして注意してくれる……。義両親にそうした信頼があれば「言える」と感じ、息子擁護に徹すると予想されると「言わない」という選択になるのでしょう。義両親に夫の文句を言うか、言わないか。その答えは家庭の数だけ存在します。大切なのは「言う・言わない」に正解を求めることではなく、自分と家族が無理なく笑って過ごせる距離感を見つけることなのかもしれません。冗談交じりに愚痴を共有する関係も、あえて一線を引いて穏やかさを守る関係も、どちらも義両親を含め、家族を大切に思っているからこその選択といえるでしょう。

【アンケート概要】実施期間：2026年1月10日～2026年1月11日（2日間）回答人数：814人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1511855

