Sky Labs社、世界初の病棟向けリング型ウェアラブル血圧モニタリング・ソリューション「CART ON」発売

ソウル、韓国、2026年2月10日 /PRNewswire/ -- Sky Labs社（Jack Byunghwan Lee最高経営責任者）は、リング型血圧モニターを活用して入院患者の血圧データを自動測定・管理する世界初の病棟専用血圧モニタリング・ソリューション「CART ON」を発売したことについて10日に発表しました。



CART ONの発売により、Sky Labs社の事業領域は既存の外来患者や消費者の市場だけでなく、入院病棟モニタリングの分野にも拡大されました。病棟専用の本ソリューションが認定医療機器である外来臨床用「CART BP pro」と一般消費者用「CART BP」に加わることで、日常生活から病棟までの範囲で血圧測定が必要なすべてのステージに対応するラインナップが完了ししまた。

CART ONソリューションは煩雑な測定手順を合理化することで、医療現場での利便性を向上させるために最適化されています。24時間外来血圧モニタリング（ABPM）が必要な患者に対し、医療スタッフが従来のカフ型機器ではなく、リング型モニターを使用すると、機器に内蔵された光電脈波（PPG）センサーが自動的に患者の血圧を測定し、関連データを収集します。

収集されたデータは、Seers Technology社の入院患者モニタリング・プラットフォーム「thynC」とリンクされ、ナースステーションのダッシュボードと病院の電子カルテ（EMR）システムに自動的に送信・記録されます。現在、韓国の製薬会社であるDaewoong Pharmaceuticalがこのソリューションの国内独占販売権を有しており、全国の病院流通網に供給する予定です。

Sky Labs社は、CART ONに適用されるリング型血圧モニターの臨床的妥当性を証明するため、既存の標準方法（聴診、カフを用いた24時間外来血圧モニタリング（ABPM）、侵襲的動脈ライン（A-line）など）で比較臨床試験を実施することで、世界レベルの技術的・臨床的信頼性を確保しています。特に、血圧測定の「ゴールド・スタンダード」とされるAラインとの比較試験を通じて、同社は血圧の変動が激しい状況でも正確なモニタリングを実現できることを証明しました。

このソリューションの導入により、病棟における医療スタッフの作業効率がさらに向上することが期待されています。看護の面では、手入力時に発生する可能性があるエラーが軽減され、記録や報告作業を簡素化することで、看護師が投薬や輸液管理などの専門的なコア業務に集中できるようになります。定期的に測定される客観的なデータに基づき、医師は診断の正確性や薬剤処方の適切性を向上させることもできます。

患者が経験する身体的な不快感も改善されることが期待されます。腕の締め付けによる圧迫感や機械音がないため、従来のカフ型血圧計による睡眠障害の問題を最小限に抑えることができます。さらに、病院内で患者が移動や活動するときでも、別途の制約を受けずに測定が可能なため、24時間の血圧変動データを容易に収集することができます。

Sky Labs社の最高経営責任者であるJack Byunghwan Lee氏は、次のように述べました。「CART ONは、臨床的に証明されたテクノロジーを通じて病棟で高血圧患者の管理効率を向上させるソリューションです」「今後も血圧をはじめとするバイタルサインの信号モニタリング・テクノロジーを進化させ、医療スタッフの業務効率化と患者の利便性向上を同時に実現するスマートな病棟環境の確立に貢献していきます」と述べました。

Sky Labs社についてhttps://skylabs.io/en/

2015年9月に設立されたSky Labs社は、慢性疾患患者をモニタリングするリング型医療機器・プラットフォーム「CART」を開発・運用するヘルスケア企業です。2020年に光センサーによる心臓信号を用いた心房細動モニタリング用に最初のCARTが開発されて以来、同社はその機能を拡大してきました。2023年、Sky Labs社は24時間血圧測定用に開発されたリング型モニター「CART BP pro」の医療機器承認を取得しました。2024年、CART BP proは「24時間外来血圧測定」（償還コード「E6547」）という既存の医療行為として韓国健康保険審査評価院（HIRA）によって認定され、現在は韓国全土の病院や診療所で使用されている。さらに、同社は2025年9月に消費者グレードのリング型血圧モニター「CART BP」を発売し、公式オンラインストアやその他の多様なオンラインチャネルを通じて販売しています。

