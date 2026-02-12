ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、生成AIのより効果的な活用法を知りたいという教育現場のお声を受け、Gemini Gem の基礎知識や具体的な活用法を凝縮した、新しいホワイトペーパーを公開しました。▼資料ダウンロードはこちら▼https://www.mikasa.ne.jp/dl/4943/

■ はじめに■ Gemini Gem 概要■ Gem の強力な特徴■ NotebookLM との違い■ 学校業務での Gem 活用例■ Google AI Pro の紹介■ 当社の生成AIサービスについてGoogle が開発した最新の生成AIモデル「Gemini」の機能の一つである、「Gem」に特化した解説資料です。生成AIで学校業務を効率化するための方法は様々な場所で目にすることができますが、何が効果的なのかを取捨選択するのは、意外と簡単ではありません。そんなお悩みに答えてくれるのが「あなた専用の生成 AI」が作成できる Gem（ジェム）です。Gem の基礎知識や具体的な活用法をこの一冊に凝縮しました。この機会にぜひダウンロードのうえ現場でお役立てください。

https://www.mikasa.ne.jp/dl/4943/https://www.mikasa.ne.jp/

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com※Google for Education、Google Meet は Google LLC の商標です。