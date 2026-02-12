株式会社CoPalette(本社：京都府京都市、代表取締役：山本 新)が運営するハッカソンプラットフォーム「CraftStadium」は、2026年3月14日(土)～16日(月)の2泊3日で、関西最大級の初心者向け宿泊型ハッカソン「関西ビギナーズハッカソン vol.7」を京都・Impact Hub Kyotoにて開催いたします。

今回のテーマは「アハモーメントを追求せよ！」。ユーザーが思わず「すごい！」「これ欲しかった！」と感動する瞬間を生み出すプロダクト開発にチャレンジします。プログラミング未経験者も歓迎しており、過去のハッカソンでは参加者の半数以上が初ハッカソン、プログラミング経験がない方も完走しています。





関西ビギナーズハッカソン vol.7「アハモーメントを追求せよ！」





■開催概要

イベント名： 関西ビギナーズハッカソン vol.7「アハモーメントを追求せよ！」

開催日時 ： 2026年3月14日(土)10:00～3月16日(月)18:00【2泊3日】

会場 ： Impact Hub Kyoto(京都府京都市)

参加費 ： 14,000円(宿泊2泊・食事・会場利用料込み)

定員 ： 42名(抽選)

対象 ： 学生・社会人(プログラミング未経験者歓迎)

賞金総額 ： 80,000円

申込締切 ： 2026年2月28日(土)23:59

詳細・申込： https://www.craftstadium.com/hackathon/kansai-beginners-hackathon-vol7

公式サイト： https://kansai-hackathon.com/









■「アハモーメント」とは

「アハモーメント」とは、ユーザーがプロダクトに触れた瞬間に「これだ！」と気づき、感動する体験のことです。「思わず友達に見せたくなる」瞬間、「こんなに簡単に解決できるんだ！」という驚き、「まさに欲しかった機能！」という感動――そのような体験を生み出すプロダクト開発に挑戦します。









■参加特典(14,000円にすべて含まれます)

・京都の宿泊施設 2泊分

・食事付き(1日目夕食・2日目昼食&夕食)

・経験豊富なエンジニアによる技術メンタリング

・Impact Hub Kyoto 開発スペース利用料

・ドリンク・軽食完備









■賞金・賞品

・最優秀賞 ：40,000円

・優秀賞 ：24,000円

・オーディエンス賞：16,000円

・企業賞 ：あり









■運営体制

本イベントは、CraftStadium代表の山本 新に加え、新たに篠原晴哉氏を運営メンバーとして迎えて開催いたします。





篠原晴哉(しのはら はるや)

一般社団法人Obit 代表理事、ECC IoT部初代部長、NxTEND全国横断事業部 事業部長。うめきたTechBase立ち上げ、技育祭学生アンバサダー、Hack U 2024 OSAKA出場など、関西の学生エンジニアコミュニティで幅広く活動。









■過去の実績

関西ビギナーズハッカソンは2023年2月の初開催以来、これまで6回開催し、延べ200名以上の参加者を輩出。過去の参加者からは「初ハッカソンでも安心して参加できた」「仲間と2泊3日で深い絆が生まれた」「プログラミングの楽しさを実感できた」といった声をいただいています。









■CraftStadiumについて

CraftStadiumは「創るたびに、強くなる。」をコンセプトに、日本最大級のハッカソンプラットフォームとして、エンジニア・参加者・主催企業をつなぐサービスを提供しています。ハッカソンの検索・参加だけでなく、主催者向けの運営支援機能も備え、ハッカソン文化の普及と発展に貢献しています。

URL： https://www.craftstadium.com/









■会社概要

会社名 ： 株式会社CoPalette

所在地 ： 京都府京都市

代表取締役： 山本 新

事業内容 ： ハッカソンプラットフォーム「CraftStadium」の運営

URL ： https://www.copalette.org/









■本件に関するお問い合わせ先

株式会社CoPalette 広報担当

URL： https://www.copalette.org/contact