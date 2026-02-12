関西最大級の初心者向け宿泊型ハッカソン「関西ビギナーズハッカソン vol.7」3月14日より京都で2泊3日開催
株式会社CoPalette(本社：京都府京都市、代表取締役：山本 新)が運営するハッカソンプラットフォーム「CraftStadium」は、2026年3月14日(土)～16日(月)の2泊3日で、関西最大級の初心者向け宿泊型ハッカソン「関西ビギナーズハッカソン vol.7」を京都・Impact Hub Kyotoにて開催いたします。
今回のテーマは「アハモーメントを追求せよ！」。ユーザーが思わず「すごい！」「これ欲しかった！」と感動する瞬間を生み出すプロダクト開発にチャレンジします。プログラミング未経験者も歓迎しており、過去のハッカソンでは参加者の半数以上が初ハッカソン、プログラミング経験がない方も完走しています。
関西ビギナーズハッカソン vol.7「アハモーメントを追求せよ！」
■開催概要
イベント名： 関西ビギナーズハッカソン vol.7「アハモーメントを追求せよ！」
開催日時 ： 2026年3月14日(土)10:00～3月16日(月)18:00【2泊3日】
会場 ： Impact Hub Kyoto(京都府京都市)
参加費 ： 14,000円(宿泊2泊・食事・会場利用料込み)
定員 ： 42名(抽選)
対象 ： 学生・社会人(プログラミング未経験者歓迎)
賞金総額 ： 80,000円
申込締切 ： 2026年2月28日(土)23:59
詳細・申込： https://www.craftstadium.com/hackathon/kansai-beginners-hackathon-vol7
公式サイト： https://kansai-hackathon.com/
■「アハモーメント」とは
「アハモーメント」とは、ユーザーがプロダクトに触れた瞬間に「これだ！」と気づき、感動する体験のことです。「思わず友達に見せたくなる」瞬間、「こんなに簡単に解決できるんだ！」という驚き、「まさに欲しかった機能！」という感動――そのような体験を生み出すプロダクト開発に挑戦します。
■参加特典(14,000円にすべて含まれます)
・京都の宿泊施設 2泊分
・食事付き(1日目夕食・2日目昼食&夕食)
・経験豊富なエンジニアによる技術メンタリング
・Impact Hub Kyoto 開発スペース利用料
・ドリンク・軽食完備
■賞金・賞品
・最優秀賞 ：40,000円
・優秀賞 ：24,000円
・オーディエンス賞：16,000円
・企業賞 ：あり
■運営体制
本イベントは、CraftStadium代表の山本 新に加え、新たに篠原晴哉氏を運営メンバーとして迎えて開催いたします。
篠原晴哉(しのはら はるや)
一般社団法人Obit 代表理事、ECC IoT部初代部長、NxTEND全国横断事業部 事業部長。うめきたTechBase立ち上げ、技育祭学生アンバサダー、Hack U 2024 OSAKA出場など、関西の学生エンジニアコミュニティで幅広く活動。
■過去の実績
関西ビギナーズハッカソンは2023年2月の初開催以来、これまで6回開催し、延べ200名以上の参加者を輩出。過去の参加者からは「初ハッカソンでも安心して参加できた」「仲間と2泊3日で深い絆が生まれた」「プログラミングの楽しさを実感できた」といった声をいただいています。
■CraftStadiumについて
CraftStadiumは「創るたびに、強くなる。」をコンセプトに、日本最大級のハッカソンプラットフォームとして、エンジニア・参加者・主催企業をつなぐサービスを提供しています。ハッカソンの検索・参加だけでなく、主催者向けの運営支援機能も備え、ハッカソン文化の普及と発展に貢献しています。
URL： https://www.craftstadium.com/
■会社概要
会社名 ： 株式会社CoPalette
所在地 ： 京都府京都市
代表取締役： 山本 新
事業内容 ： ハッカソンプラットフォーム「CraftStadium」の運営
URL ： https://www.copalette.org/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社CoPalette 広報担当
URL： https://www.copalette.org/contact