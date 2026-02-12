台北、2026年2月10日 /PRNewswire/ -- 世界最大手のパソコンブランドであるGIGABYTE社は AMD社と提携し、幅広いコンポーネントやコンシューマー製品でゲームの価値を強化する「クリムゾン・デザート」ゲームバンドルを発表しました。グラフィックカード、推奨GIGABYTEマザーボードと組み合わせた厳選のAMD Ryzen™ 9000X3Dプロセッサーを搭載したノートパソコンやデスクトップパソコンに対応しています。GIGABYTE社とAMD社の協力により、最先端のハードウェア・イノベーションを通じてより豊かで臨場感あふれるゲーム体験を実現します。



GIGABYTE社はAMD社と提携し、「クリムゾン・デザート」バンドルでゲーム価値を強化



グラフィックスカードは、高負荷のゲームプレイには不可欠なコンポーネントです。GIGABYTE社のRadeon RX 9070シリーズのグラフィックカードは、高度なレイトレーシングを実現するAMD RDNA™ 4アーキテクチャを採用しています。 AMD HYPR-RX6テクノロジーは、パフォーマンスをさらに向上させてシステムレイテンシーを低減します。Hawkのファン設計とサーバー品質の熱伝導性ゲルを採用したGIGABYTE社のWINDFORCE冷却システムと組み合わせると、熱効率を維持してゲームパフォーマンスを最適化します。マザーボードには、AMD Ryzen™ X3Dプロセッサーは、3D V-Cache™テクノロジーを通じてゲーム・パフォーマンスを優先し、メモリ・レイテンシーを低減します。GIGABYTE社はマザーボードをX3D Turbo Mode 2.0で補強し、X3Dプロセッサーのポテンシャルを最大限に引き出すため、膨大な実世界のデータセットを使用した学習を通じてリアルタイムで適応性のあるパフォーマンスチューニングを可能にする独自のハードウェアとソフトウェアの融合が実現されています。

本パートナーシップは、完全なシステムを好むゲーマー向けのコンシューマー製品も対象になります。GIGABYTE社の最新AIゲーム用ノートパソコンであるAERO X16は、クラス最高のCPUとNPUパフォーマンスを実現するAMD Ryzen™ AI 9 HX370プロセッサーを搭載したCopilot+ PCです。GIGABYTE社独自のAIエージェントであるGiMATEを活用することで、ユーザーは日常的な使用でよりスマートなパフォーマンス、生産性、システム制御を実現できます。デスクトップ・ゲーマー用に開発されたAORUS PRIME 5ゲーム用デスクトップは、AMD Ryzen™ 7 9700Xプロセッサーを搭載し、レスポンス性が非常に高いゲームプレイとシームレスなマルチタスクを可能にします。グラフィックカード、プロセッサー、シャーシでGIGABYTE社のオムニ冷却設計によってサポートされ、真のプラグアンドプレイの利便性を実現する包括的な接続性を備えています。

2月10日から4月25日までの期間に、対象のGIGABYTE製グラフィックカード、ノートパソコン、デスクトップパソコン、AMD Ryzen™ 9・Ryzen™ 7 X3Dプロセッサーが付いた互換性のあるマザーボードを購入したゲーマーは、5月23日までにゲームを有効化できる「クリムゾン・デザート」の引き換えコードを入手できます。本ゲームは3月19日に正式発売されます。詳細、参加資格、参加製品については、キャンペーンページをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com