CraftStadium、ハッカソン主催者・参加者向けに大型アップデートを実施
株式会社CoPalette(本社：京都府京都市、代表取締役：山本 新)が運営するハッカソンプラットフォーム「CraftStadium」は、2026年1月に主催者向け・参加者向けの大型アップデートを実施いたしました。
主催者向けには、参加者へのメール配信機能やドラッグ&ドロップによるチーム編成機能を追加。参加者向けには、主催者フォロー機能やPWA対応など、ハッカソンをより便利に楽しめる機能を多数リリースしました。
■主催者向け新機能(1月28日リリース)
【参加者へのメール配信機能】
ハッカソン主催者が、参加者に対してリッチテキスト形式のメールを直接配信できる機能です。
・見出し、リスト、リンク、テーブルなどの書式に対応
・参加者名、チーム名、ハッカソンタイトルなどの変数挿入が可能
・全参加者への一斉送信、またはチームごとの送信に対応
・送信履歴の確認機能
【チーム編成機能】
参加者をドラッグ&ドロップで直感的にチーム分けできる機能です。スキルバランスを考慮したチーム編成作業を効率化します。
■参加者向け新機能(1月5日リリース)
【主催者フォロー機能】
気になる主催者をフォローすると、新しいハッカソンが公開されたときにメールでお知らせ。過去に参加して良かった主催者の次回開催を見逃さずにキャッチできます。
【主催者連絡先の表示】
ハッカソン詳細ページで主催者への連絡先情報を確認可能に。参加前の質問や当日の緊急連絡先を事前に把握できます。
【ハッカソン共有機能】
ハッカソン情報をSNSやメッセージで簡単にシェア。友達を誘ってチームで参加したり、コミュニティでおすすめのハッカソンを紹介できます。
【ハッカソン報告機能】
不適切なハッカソン掲載を運営に報告できる機能。コミュニティの健全性を維持します。
【PWA対応】
CraftStadiumをスマートフォンやPCのホーム画面に追加して、アプリのように利用可能に。ブラウザを開かずに素早くハッカソンをチェックできます。
■今後の展開
CraftStadiumは今後も、主催者・参加者双方にとって使いやすいプラットフォームを目指し、機能拡充を進めてまいります。チームごとの連絡機能や、より詳細な参加者管理機能など、ハッカソン運営をさらに効率化する機能の開発を予定しています。
■CraftStadiumについて
CraftStadiumは「創るたびに、強くなる。」をコンセプトに、日本最大級のハッカソンプラットフォームとして、エンジニア・参加者・主催企業をつなぐサービスを提供しています。ハッカソンの検索・参加だけでなく、主催者向けの運営支援機能も備え、ハッカソン文化の普及と発展に貢献しています。
URL： https://www.craftstadium.com/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社CoPalette 広報担当
URL： https://www.copalette.org/contact